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    4. Botoks yaptırmaya gerek yok! Bu maske cilt rengini açıyor, kırışıklıkları yok ediyor

    Botoks yaptırmaya gerek yok! Bu maske cilt rengini açıyor, kırışıklıkları yok ediyor

    03.08.2023 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Birçok kişi özellikle kadınlar cildinin ışıl ışıl parlamasını ve sağlıklı görünmesini ister. Ancak yaşlandıkça bireyin cildi doğal olarak daha az elastik ve daha kırılgan bir yapı kazanır. Azalan doğal yağ üretimi ciltte kuruluğa yol açar ve bu da cildin daha kırışık görünmesini sağlar. Bu gibi problemlerden doğal yöntemlerle kurtulmak için kırışıklıkları gideren ve cilt tonunu açan maske tarifini deneyebilirsiniz.

    Ciltte meydana gelen kırışıklıklar birçok kadını rahatsız edebiliyor. Tonla para harcayıp botoks yaptırmak yerine evde doğal yöntemlerle cildinize güzellik katabilirsiniz. Kırışıklıkları azaltmak için kolajen içeren besinleri tüketmek, yüz yogası yapmak, bol su içmek, düzenli olarak nemlendirici kullanmak büyük önem taşıyor.

    Evde yapılan yumurta maskesi de kırışıklıklar, siyah noktalar ve cilt lekeleri konusunda başarılı sonuçlar alınmasını sağlıyor.

    YUMURTA AKI MASKESİ

    Malzemeler

    • 1 adet yumurtanın beyazı
    • 1 çay kaşığı limon suyu
    • 1 çay kaşığı bal
    • 1 çay kaşığı zeytinyağı

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    Yumurta akı maskesi nasıl hazırlanır?

    • 1 adet yumurtayı kırarak sarısıyla beyazını ayırın.
    • Ardından bir kase içinde yumurta beyazını iyice çırparak köpük kıvamını almasını sağlayın.
    • Ardından diğer malzemeleri de kaseye ekleyerek yeniden iyice karıştırın.
    • Yumurta akı maskesi nasıl ve ne sıklıkla uygulanır?
    • Temiz ve kuru yüz ve boyun bölgesine hafif masajlar yaparak karışımı iyice sürün.
    • Yalnız göz ve dudak çevresine sürmemeye dikkat etmelisiniz.
    • Maskeyi 15 dakika kadar cildinize bıraktıktan sonra bol suyla yüzünüzü yıkayın.
    • Bu maske cildi kurutabildiğinden uygulama bittikten sonra nemlendirici sürebilirsiniz.
    • Yumurta akı maskesini haftada bir kez uygulayabilirsiniz.

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    YUMURTA AKI MASKESİ FAYDALARI

    Yüksek protein ve lizozim gibi doğal biyoenzimler içeren yumurta akı maskesinin faydalarını şu şekilde saymak mümkün:

    • Hücre çoğalma hızını artıran yumurta akı gözenekleri sıkılaştırır; kırışıklık ve yaşlanma etkilerini yok eder.
    • Doğal olarak cildi kurutan yumurta akı özellikle yağlı cilde sahip olanların sıklıkla karşılaştığı sivilce, akne ve siyah nokta gibi sorunlara çözüm olur.
    • İçerdiği doğal biyoenzimler sayesinde ciltteki kir ve yağ birikimlerini gidererek cildi derinlemesine temizler, sağlıklı ve ipeksi bir görünüşe kavuşmasını sağlar.
    • Ayrıca cildi beyazlatarak cilt lekelerini ortadan kaldırır.
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