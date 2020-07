Botoksa gerek kalmadı! Yüzdeki sarkmaları bu egzersizlerle önleyebilirsiniz...

Çevresel faktörlerden dolayı kolajen ve elastin üretiminin azalmasından kaynaklanan sarkmalar her yaşta insanın başına gelen bir sorundur. Neyse ki bu sarkmaları önlemek ve etkilerini azaltmak için yapabileceğiniz birçok yöntem bulunur. Bunlardan biri de mekan fark etmeksizin her yerde yapabileceğiniz sıkılaşma egzersizleridir. Hazır mısınız? İşte her gün 10 dakikanızı ayırarak yüzünüzdeki sarkmalardan kurtulmanızı sağlayacak yüz egzersizleri…

YANAK SARKMALARI

Sandığınız gibi yanak kaslarınız hiçbir yere gitmez, bu yüzden yanak bölgenizdeki kasları çalıştırarak sarkmaları düzeltebilirsiniz. Oldukça basit bu egzersizi uygulamaya değecek.

Bir aynanın karşısına geçin ve 10 saniye boyunca dişlerinizi gösterecek şekilde gülümseyin. Bu hareketi 5 kere tekrar edin.

Daha sonra derin bir nefes alın ve yanaklarınızı balon şişirir gibi hava ile doldurun ve şiştiğinde parmaklarınızla yanağınıza dokunun.

10 saniye bu şekilde bekledikten sonra yavaşça nefesinizi bırakmaya başlayın. 5 kere bu egzersizi de tekrarlayın.

Son olarak dudağınızı önce sağ tarafa doğru daha sonra da sol tarafa doğru bükün. 10 kere tekrar ettikten sonra rahatlayıp dinlenebilirsiniz.