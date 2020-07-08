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Botoksa gerek kalmadı! Yüzdeki sarkmaları bu egzersizlerle önleyebilirsiniz...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Daha genç ve daha gergin bir cilde sahip olmak için çareyi botoks uygulamalarında bulmaktan sıkılmış veya yüzünüzde oluşan sarkmalardan dolayı aynalara küsmüş olabilirsiniz. Tabii ki bunların hiçbirini yaşamanıza gerek yok! Nasıl vücudunuzu sıkılaştırmak için egzersiz yapıyorsanız yüzünüzde oluşan sarkmaları da egzersiz yoluyla önleyebilirsiniz. Nasıl mı? İşte yüzünüzdeki sarkmaları önleyen egzersizler…

Botoksa gerek kalmadı! Yüzdeki sarkmaları bu egzersizlerle önleyebilirsiniz...

Çevresel faktörlerden dolayı kolajen ve elastin üretiminin azalmasından kaynaklanan sarkmalar her yaşta insanın başına gelen bir sorundur. Neyse ki bu sarkmaları önlemek ve etkilerini azaltmak için yapabileceğiniz birçok yöntem bulunur. Bunlardan biri de mekan fark etmeksizin her yerde yapabileceğiniz sıkılaşma egzersizleridir. Hazır mısınız? İşte her gün 10 dakikanızı ayırarak yüzünüzdeki sarkmalardan kurtulmanızı sağlayacak yüz egzersizleri…

YANAK SARKMALARI

Sandığınız gibi yanak kaslarınız hiçbir yere gitmez, bu yüzden yanak bölgenizdeki kasları çalıştırarak sarkmaları düzeltebilirsiniz. Oldukça basit bu egzersizi uygulamaya değecek.

Bir aynanın karşısına geçin ve 10 saniye boyunca dişlerinizi gösterecek şekilde gülümseyin. Bu hareketi 5 kere tekrar edin.
Daha sonra derin bir nefes alın ve yanaklarınızı balon şişirir gibi hava ile doldurun ve şiştiğinde parmaklarınızla yanağınıza dokunun.
10 saniye bu şekilde bekledikten sonra yavaşça nefesinizi bırakmaya başlayın. 5 kere bu egzersizi de tekrarlayın.
Son olarak dudağınızı önce sağ tarafa doğru daha sonra da sol tarafa doğru bükün. 10 kere tekrar ettikten sonra rahatlayıp dinlenebilirsiniz.

GÖZ KAPAĞI SARKMALARI

Göz kapakları çok hassas olduğu için zamanla ciltte oluşan besin kaybı nedeniyle sarkmaya başlar. Göz kapaklarınızda oluşan sarkmalar için daha tutarlı davranmalı ve egzersizlerinizi aksatmamalısınız.

İlk olarak işaret parmağınızı gözünüzün alt kısmına ve burnunuzun arasına denk gelecek şekilde yerleştirin.
Daha sonra ağzınızı hiç açmadan tavana bakın ve gözlerinizi hızlıca kırpmaya başlayın.
Bu egzersize 20-30 saniye devam edin ve 3 set halinde tekrarlayın.
Yaparken kendinizi zorlamamaya dikkat edin.

ÇENE VE BOYUN SARKMALARI

Her gün uygulayacağınız çene ve boyun egzersizi, çenenizde oluşan gevşekliği ve sarkmayı engelleyecektir. Böylece boyun kısmında oluşmaya başlayan gıdıyı da yok etmiş olacaksınız.

Sırtınız dik bir konumda ayakta durun veya oturun.
Ardından başınızı tavana bakarak geriye doğru eğmeye başlayın ve ağzınızda bir şey çiğniyormuş gibi hareket ettirmeye başlayın.
Birkaç saniye bu işlemi yapmaya devam edin.
Daha sonra başlangıç pozisyonunuza dönün ve 10-15 kere tekrarlayın.

DUDAK SARKMALARI

Cildinizin bu bölümlerinin daha ince olması ve cilt bakım rutinlerinin sıklıkla ihmal edilmesinden dolayı da sarkmalar meydana gelir. Bu sarkmalardan kurtulmak için yapmanız gerekenler:

Ağzınızı çok zorlamadan olabildiği kadar açın ve 3 saniye açık tuttuktan sonra kapatın.
Aynı şekilde 10 kere bu egzersizi yapmaya devam edin.
Ardından bir aynanın karşısına geçerek sesli harfleri yüksek sesle ve ağzınızı abartılı bir şekilde oynatarak söyleyin.
Bu egzersizi 10 kere yaptıktan sonra rahatlayabilirsiniz.

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