HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Bovary'de savaşın acı izleri görüntülendi! Çekilirken arkalarında bu mesajı bıraktılar

Bovary'de savaşın acı izleri görüntülendi! Çekilirken arkalarında bu mesajı bıraktılar

15.04.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi devam ederken Rus askerlerinin Brovary'den çekilmesinin ardından kentte savaşın acı izleri görüntülendi. Şehirde birçok yerleşim ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelirken, Rus askerleri tarafından evlerin kapısına "Misafirperverliğiniz için teşekkür ederiz" yazıldığı görüldü.

Bovary'de savaşın acı izleri görüntülendi! Çekilirken arkalarında bu mesajı bıraktılar

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı askeri operasyon devam ederken Rus askerlerinin Ukrayna'nın bazı bölgelerinden çekilmesi sürüyor. O bölgelerden biri de Brovary kenti oldu. Rus askerlerinin çekilmesinin ardından kentte savaşın acı izleri görüntülendi. Şehirde birçok yerleşim ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelirken, Rus askerleri tarafından evlerin kapısına "Misafirperverliğiniz için teşekkür ederiz" yazıldığı görüldü.

AW595922_06

SALDIRILARDAN EN ÇOK ETKİLENEN KENTLERDEN BİRİ

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları sürerken, Rus güçlerinden temizlenen bölgelerde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Ukrayna'nın Rus saldırısından en çok etkilenen kentlerinden biri olan Brovary'de de Rus askerlerinin çekilmesinin ardından kentte meydana gelen savaşın acı izleri görüntülendi. Rus bombardımanı altında kalan şehirde birçok yerleşim ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelirken, Rus askerleri tarafından evlerin kapısına "Misafirperverliğiniz için teşekkür ederiz" yazdığı görüldü.

Rusya'dan tehdit gibi açıklama! 'Kiev dahil karar alma merkezlerini vuracağız'Rusya'dan tehdit gibi açıklama! 'Kiev dahil karar alma merkezlerini vuracağız'

AW595922_07

"BAZI EVLERİ BİLEREK VURDULAR"

Yaşanan çatışmalarda evine bomba isabet eden ve evi yıkılan Ukraynalı Mariya isimli bir kadın, “Rus tankı geçtiği sırada evimize bomba düştü. Bizim Kiev’de evimiz vardı ve oraya geçtik. Ama başka evi olmayan ve evleri hasar alan insanlar var. Köyümüz çok büyük hasar aldı. Evlerin birçoğu tamir edilebilecek durumda değil ve bu çok üzücü. İnsanlar evlerinin kapılarına içeride siviller var yazdı bombalanmamak için. Ama yine de bombaların hedefi oldular. Bazı evleri bilerek vurdular. Evler ne kadar güzelse o kadar bombaladılar” ifadelerini kullandı.

AW595922_08

AW595922_09

AW595922_11

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üçlü ilişki iddiaları... Elon Musk yanıt verdi!Üçlü ilişki iddiaları... Elon Musk yanıt verdi!
Halsizlik şikayetiyle gitti, 5 saat ameliyat masasında kaldıHalsizlik şikayetiyle gitti, 5 saat ameliyat masasında kaldı
Beklenen haber nihayet geliyor! 2 yıl sonra ilk kez olduBeklenen haber nihayet geliyor! 2 yıl sonra ilk kez oldu
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Sonunda bu da oldu! Patronlar çalışanları...

Sonunda bu da oldu! Patronlar çalışanları...

Doktorlar şoke oldu! Cinsel zevk için kabloyu...

Doktorlar şoke oldu! Cinsel zevk için kabloyu...

Bebeğini doğururken kuyruk kemiğini kırdı!

Bebeğini doğururken kuyruk kemiğini kırdı!

Ciğerini söküp organlarını parçaladılar!

Ciğerini söküp organlarını parçaladılar!

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Parmak ısırtan lezzetler! Ramazan'ın 13. günü iftar menüsü

Parmak ısırtan lezzetler! Ramazan'ın 13. günü iftar menüsü

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.