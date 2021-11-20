"Saçlarım mat ve yıpranmış" diye üzülmeyin! Boyalı saçları canlı ve parlak hale getirmenin yolları

Saçları istediğiniz renge boyayabilmek büyük bir özgürlük ancak boyalı saçlarla uğraşmak da biraz zor. Kimyasal boyalarla zarar gören saçlar matlaşıp daha kolay kırılabiliyor. Yine de sizin için araştırdığımız birkaç basit tüyo ile boyalı saçları daha parlak ve sağlıklı hale getirmek çok kolay! İşte detaylar...

SAÇ BAKIM TÜYOLARI

Evdeki malzemelerle kolayca hazırlayabileceğiniz saç bakım kürleriyle daha canlı görünen saçlara kavuşabilirsiniz.

Yaptığınız maskeleri her zaman temiz saça uygulayın.

Saç bakımını yalnızca bir günlüğüne değil, belli bir rutin içinde uygulamalısınız.

Boyayla yeterince zarar gören saçınıza bir de maşa ve fön gibi uygulamalar yapmaktan mümkün olduğunca kaçının.

Saçlarınızı sıcak suyla yıkamak iyice matlaşmasına neden olabilir. Saçınızı soğuk suyla ve saç derisine masaj yaparak yıkamaya özen gösterin.

"Kimyasal malzeme kullanmıyorum, nasılsa evde hazırlıyorum" diye düşünmeyin. Saç bakımı için taze ve doğal malzemeler kullanmaya gayret edin.

BOYALI SAÇLAR İÇİN BAKIM MASKESİ

Elinizin altındaki birkaç malzemeyle saç bakım maskesi hazırlamak oldukça kolay.

Bal, muhteşem bir nemlendirici ve saç derisinde oluşan tahrişi önlemede de büyük bir yardımcı.

Temiz bir kapta birkaç yemek kaşığı bal ile az miktarda jojoba yağını karıştırın. Maskeyi temiz saçınıza, saç derisine masaj yaparak uygulayın ve yarım saat bekletip durulayın.

ELMA SİRKESİ MUCİZESİ

Elma sirkesi nelere iyi gelmiyor ki? Muhtemelen zayıflatma özelliğini duymuşsunuzdur ancak o, doğal saç bakımını tercih edenlerin de gözdesi.

Yıpranmış ve boyalı saçlarınıza duşta elma sirkesiyle bakım yapabilirsiniz.

Temiz bir sprey şişesine yarı yarıya elma sirkesi ve su koyup saçlarınıza sıkın. Birkaç dakika bekletip durulayın.

YIPRANMIŞ SAÇLARA YAĞ BAKIMI