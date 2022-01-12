Boyalı ve işlem görmüş saçlara hayat verecek bakım tüyoları ve ürün önerileri

Herkes ışıl ışıl parlayan, yumuşacık ve sağlıklı saçların hayalini kurar. Film yıldızları gibi şekilli, dolgun, canlı renklerde saçlara sahip olmak için her gün saç şekillendiricileri kullanmak ve sık sık boyamak gerekir. Tabii bu durum saçların yıpranmasına neden olur. Siz de boya ve sık işlem nedeniyle sönük, cansız, sert saçlardan şikayetçiyseniz doğru yerdesiniz. Bakım önerileri ve ürünlerini listelediğimiz yazımızı inceleyebilir, ihtiyacınız olan ürünleri güvenle satın alabilirsiniz. Haydi, başlayalım!

Boyalı ve işlem görmüş saçlarınıza hayat verin!

Saçları sık sık yıkamak daha fazla yıpranmasına ve boyanın hızlı akmasına neden olur. Bu nedenle haftada 2-3 kere yıkamalısınız. Her duşa girdiğinizde saçlarınızı yıkamak zorunda değilsiniz. Sadece saç kremi uygulayarak daha yumuşak saçlara kavuşabilirsiniz.

Eğer yağlı saç tipine sahipseniz gün aşırı yıkama ihtiyacı hissedebilirsiniz. Yıkama sıklığını azaltmak için böyle durumlarda kuru şampuanları tercih edebilirsiniz.

Saçlarınızı yıkarken sıcak sudan kaçınmalısınız. Mümkünse ılık hatta soğuk suyu tercih etmelisiniz. Bu sayede hem saç derinizi korur hem boyanın çabuk akmasını engellersiniz.

Sülfat ve paraben içeren şampuanlar tuz bulundurduğu için hem nem hem renk kaybına neden olur. Daha doğal içerikli ürünleri tercih etmelisiniz.

Saç kremi kullanmayı ihmal etmemelisiniz. Ancak boya rengini korumak için amonyok bulunmayan saç kremlerini kullanmalısınız.

Beslenme her şeyde olduğu gibi aç bakımında da önemli. Sağlıklı, dengeli ve protein açısından yüksek beslenme, saçlarınıza da iyi gelir. Ayrıca alkol ve sigaradan da mümkün olduğu kadar uzak durmalısınız.

Vitamin takviyeleri ile saçlarınızı eski sağlığına kavuşturabilirsiniz. Özellikle B ve C vitaminleri saçı kökten uca besler, güçlendirir.

Saç maskeleri kullanmak birçok probleme iyi gelir. Özellikle boyalı ve yıpranmış saçlar nem kaybı yaşadığı için bu maskeler hayat kurtarıcı olabilir. Saçların daha fazla nem tutması için bakım yağları ile hazırladığınız maskeyi uyguladıktan sonra sıcak havlu ile sararak bekletebilirsiniz. Böylece nem bombası etkisi yaratırsınız.

Keratin içeren şampuan ve saç kremi seçerek saçlarınızı güçlendirebilirsiniz.

Sık sık saç şekillendirici cihazları kullanmak da saçların yıpranmasına neden olur. Bu nedenle fön ve düzleştirici gibi ısı veren cihazları mümkün olduğu kadar az kullanmalısınız. Bu cihazları kullanmadan önce saçı ısıdan koruyan bir ürün uygulamalısınız.

Güneş de saçlara zarar veren bir diğer ısı unsuru olduğu için özellikle yaz aylarında mutlaka güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız.

Boya işlemini sık aralıklarla tekrarlamak saçlarınızın yanmasına ve sertleşmesine neden olur. İdeal boyama aralığı 6 hafta ancak bu süre sizin için uzunsa en az 4 hafta arayla saçlarınızı boyamalısınız.

Kırıkları aldırmak da saç bakımı için çok önemli. Kırık saç uçları gereksiz ağırlık ve kötü görüntüye neden olur.

Ev yapımı maske ile saçlarınız yeniden ışıldasın!

Aloe vera ve zeytinyağı ile harika bir saç maskesi yapabilirsiniz. Her iki ürün de doğal olduğu için saçlarınızın yıpranma durumuna göre maskeyi haftada 2-3 kere uygulayabilirsiniz.

2 adet aloe vera sapını bıçak yardımıyla kesin ve içindeki jeli çıkarıp bir kaseye alın.

Üzerine 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin ve iyice karıştırın.

Karışımı saçlarınıza kökten uca iyice yedirin ve yaklaşık 15 dakika boyunca masaj yapın.

Ardından şampuan ve bol ılık su ile yıkayın.

Şimdi gelin, boyalı ve işlem görmüş saçlarınız için en iyi bakımı sunan ürünlere göz atalım.

1. Boyanın rengini koruyan: Prozinc Şampuan

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Paraben, silikon, sülfat ve formaldehit içermeyen özel formülü ile Prozinc Boyalı Saçlar için Şampuan, saçlarınızın rengini uzun süre korur. Provitamin B5, biotin, B6 ve niacinamide içerdiği için saçların canlı ve parlak görünmesini sağlar. Kepek problemi olanların rahatlıkla tercih edebileceği şampuan, düzenli kullanıldığında hem kepek oluşumunu hem saç derisindeki kaşıntıyı tamamen engeller. Şampuanı ıslak saça yeterli miktarda uyguladıktan sonra masaj hareketleri ile köpürtmeniz ve bol ılık su ile durulamanız yeterli.

Saçınıza ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri sunan Prozinc Boyalı Saçlar için Şampuan için sizi böyle alalım.

2. Saçlarınıza parlaklığını geri kazandıran: Keune Color Brillianz Saç Kremi

Durulanan saç kremlerini tercih ediyorsanız Keune Color Brillianz Saç Kremi tam size göre! Saç kremi, renk sızdırmazlık kompleksi ile saç telinin etrafında pigmentleri koruyan bir tabaka oluşturur. Bu sayede boyanın etkisini uzun süre korur. Üstelik kremde UVA ve UVB filtresi olduğu için güneşin zararlı etkilerini önler ve saç renginin güneş nedeniyle solmasına izin vermez. Ayçiçeği çekirdeği özü içeren formülü, boyanın ömrünü uzatır.

İpek proteinleri ile saçı nemlendiren, besleyen ve parlaklık kazandıran Keune Color Brillianz Saç Kremi'ni satın almak isterseniz böyle buyurun.

3. Durulanmayan saç kremi isteyenlere: Urban Care Pure Coconut & Aloe Vera Sıvı Saç Bakım Kremi

Durulanmayan saç kremleri sizin için daha uygunsa Urban Care Pure Coconut & Aloe Vera Sıvı Saç Bakım Kremi'ni tercih edebilirsiniz. Röfleli, boyalı ve yıpranmış saçlara özel olarak üretilen ürün, aloe vera ve saf Hindistan cevizi yağı içerir. Bu eşsiz formülü ile hem saçı yıpranmalara karşı korur hem yıpranan saçları onarır. Saçı ağırlaştırmadan yumuşatır. Keratin ile saçı yeniden yapılandırır. Banyo sonrası ıslak saça uygulanan ve durulanmayan ürünü dilerseniz gün içinde kuru saçlara da uygulayabilirsiniz.

Paraben içermeyen Urban Care Pure Coconut & Aloe Vera Sıvı Saç Bakım Kremi'ni satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

4. Ultra parlaklık için: Nivea Renk Koruyucu Saç Köpüğü

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Saçlarınızı şekillendirirken de korumaya ne dersiniz? Nivea Renk Koruyucu Saç Köpüğü canlı ve parlak saç rengini korumaya yardım eder. Ekstra güçlü ve esnek olması için saçın güçlenmesine destek olur. Üstelik ürün, fön, maşa ve düzleştirici gibi şekillendiricilerin neden olduğu ısı zararına karşı saçları korur. Eucerit ile zenginleştirilen formülünde, saçın doğal yapısında yer alan ve organik bir bileşen olan lipit yer alır. Bu sayede saçın güçlenmesine de yardım eder.

Saçınızı şekillendirirken bakım da yapan Nivea Renk Koruyucu Saç Köpüğü'nü sepete eklemek için buraya tıklamanız yeterli!

5. Saçları güçlendiren: Vasso Women Renk Koruyucu Maske

"Evde saç maskesi yapmakla uğraşamam, hazır ürünleri tercih ederim" diyorsanız Vasso Women Renk Koruyucu Maske'yi mutlaka denemelisiniz. Aminoasitler saçın doğal yapısında bulunur. Ancak hava kirliliği, boya gibi kimyasal işlemler ve zararlı güneş ışınları gibi etmenler nedeniyle zamanla azalabilir. Vasso Women Renk Koruyucu Maske, aminoasit kompleksi ile saçın kaybettiği aminoasitleri geri kazandırır. Esnekliğini ve dayanıklılığını arttıran ürün, mikroemülsiyon teknolojisi ile saç rengini ve parlaklığını da uzun süre korur.

Hem saç rengini koruyan hem ipeksi yumuşaklık sağlayan Vasso Women Renk Koruyucu Maske'yi satın almak için tıklayın!

