Böyle dolandırıcılık görülmedi! Ünlü yorumcunun sesini taklit ettiler, taraftar seslerini ise...

Her detayı şaşkınlık yaratan dolandırıcılık olayı Hindistan'ın Gucarat eyaletindeki bir çiftlikte meydana geldi. Hindistan Premier Ligi’nin (IPL) sona ermesinden 3 hafta sonra sahte kriket ligi kurdu. Dolandırıcılar kurdukları sahte kriket ligiyle binlerce dolarlık vurgun gerçekleştirdi. IPL’de maç oynanıyormuş süsü veren dolandırıcılar, maçları ise IPL adlı bir YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınladı.

ÇİFTÇİLERE FORMA GİYDİRMİŞLER, ÜNLÜ YORUMCUNUN SESİNİ TAKLİT ETMESİ İÇİN...

Dolandırıcıların, çiftlikteki işçilere oyun başı 400 rupi (yaklaşık 88 TL) verdiği ve gerçek kriket oyuncuları gibi giydirdikleri aktarılırken, sahte ligin inandırıcı olması için ünlü kriket yorumcusu Harsha Bhogle’ın sesini taklit etmesi için bir kişiyi tutukları ifade edildi.

TARAFTAR SESLERİNİ İNTERNET İNDİRMİŞLER

Maç sırasında sahanın asla geniş açıdan görüntülerine yer verilmediği sahte lig yayınında, kalabalık taraftar seslerinin ise internetten indirildiği ve hoparlör yardımı ile yayına verildiği belirtildi.

SAHTE LİG ÇEYREK FİNALDEYKEN BASKIN YEDİ

Polis, tarafından “çeyrek final” aşamasındayken baskına uğrayan sahte ligle ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, dolandırıcıların Rusya’dan çok sayıda kişiden Telegram üzerinden bahis aldıkları aktarıldı. Polis, dolandırıcıların sahte lig ile 300 bin rupi (yaklaşık 66 bin TL) kazanç sağladığını açıkladı.

Öte yandan Hindistan’da kriket maçları üzerine bahis yapmak yasa dışı ve bahis yapanlar kumar oynamakla suçlanıyor. (İHA)

