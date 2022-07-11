HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Böyle dolandırıcılık görülmedi! Ünlü yorumcunun sesini taklit ettiler, taraftar seslerini ise...

Böyle dolandırıcılık görülmedi! Ünlü yorumcunun sesini taklit ettiler, taraftar seslerini ise...

11.07.2022 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'da akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık olayı ortaya çıkartıldı. Bir çiftlikte Hindistan Premier Ligi'nin (IPL) sahtesini kuran dolandırıcılar, sahte kriket ligiyle binlerce rupilik vurgun yaptı. Olayda 4 kişi gözaltına alınırken dolandırıcıların maçları bir YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınladığı öğrenildi. Akılalmaz detaylardan bir tanesi de dolandırıcıların sahte ligin inandırıcı olması için ünlü bir kriket yorumcusunun sesini taklit eden birini tutmuş olması oldu.

Böyle dolandırıcılık görülmedi! Ünlü yorumcunun sesini taklit ettiler, taraftar seslerini ise...

Her detayı şaşkınlık yaratan dolandırıcılık olayı Hindistan'ın Gucarat eyaletindeki bir çiftlikte meydana geldi. Hindistan Premier Ligi’nin (IPL) sona ermesinden 3 hafta sonra sahte kriket ligi kurdu. Dolandırıcılar kurdukları sahte kriket ligiyle binlerce dolarlık vurgun gerçekleştirdi. IPL’de maç oynanıyormuş süsü veren dolandırıcılar, maçları ise IPL adlı bir YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınladı.

ÇİFTÇİLERE FORMA GİYDİRMİŞLER, ÜNLÜ YORUMCUNUN SESİNİ TAKLİT ETMESİ İÇİN...

Dolandırıcıların, çiftlikteki işçilere oyun başı 400 rupi (yaklaşık 88 TL) verdiği ve gerçek kriket oyuncuları gibi giydirdikleri aktarılırken, sahte ligin inandırıcı olması için ünlü kriket yorumcusu Harsha Bhogle’ın sesini taklit etmesi için bir kişiyi tutukları ifade edildi.

TARAFTAR SESLERİNİ İNTERNET İNDİRMİŞLER

Maç sırasında sahanın asla geniş açıdan görüntülerine yer verilmediği sahte lig yayınında, kalabalık taraftar seslerinin ise internetten indirildiği ve hoparlör yardımı ile yayına verildiği belirtildi.

SAHTE LİG ÇEYREK FİNALDEYKEN BASKIN YEDİ

Polis, tarafından “çeyrek final” aşamasındayken baskına uğrayan sahte ligle ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, dolandırıcıların Rusya’dan çok sayıda kişiden Telegram üzerinden bahis aldıkları aktarıldı. Polis, dolandırıcıların sahte lig ile 300 bin rupi (yaklaşık 66 bin TL) kazanç sağladığını açıkladı.

Öte yandan Hindistan’da kriket maçları üzerine bahis yapmak yasa dışı ve bahis yapanlar kumar oynamakla suçlanıyor. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O ülke şokta! Araç, kalabalığın arasına daldıO ülke şokta! Araç, kalabalığın arasına daldı
54 kişinin yaralandığı kavganın sebebi ortaya çıktı54 kişinin yaralandığı kavganın sebebi ortaya çıktı
Akşener 6'lı masadan ayrılacak mı? Olay yaratan iddiaAkşener 6'lı masadan ayrılacak mı? Olay yaratan iddia
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Hindistan dolandırıcı kriket
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

EYT için gaza basıldı! 7200 ve 9000 prim günü...

EYT için gaza basıldı! 7200 ve 9000 prim günü...

Hane başına 7 bin 200 lira verilecek!

Hane başına 7 bin 200 lira verilecek!

Haberi duyan hastaneye koştu! Uzun süre sonra bir ilk

Haberi duyan hastaneye koştu! Uzun süre sonra bir ilk

Bahçeli'ye hediye komşuyu ayağa kaldırdı! Miçotakis'ten skandal sözler

Bahçeli'ye hediye komşuyu ayağa kaldırdı! Miçotakis'ten skandal sözler

Ünlü iş insanı Ünal Pala ve eşi Evrim Pala hayatını kaybetti! Yeni detaylar ortaya çıktı: 150 metre yüzerek kurtulmuş

Ünlü iş insanı Ünal Pala ve eşi Evrim Pala hayatını kaybetti! Yeni detaylar ortaya çıktı: 150 metre yüzerek kurtulmuş

Her kelimesi korkunç: Babam 'ya kendini ya o adamı öldür' dedi

Her kelimesi korkunç: Babam 'ya kendini ya o adamı öldür' dedi

İlginizi Çekebilir

Rest çekti! Cinsel içerikli fotoğraflarını görünce...

Rest çekti! Cinsel içerikli fotoğraflarını görünce...

“Kendini örtmelisin” dediler ama dinlemedi! Bikinili pozuyla...

“Kendini örtmelisin” dediler ama dinlemedi! Bikinili pozuyla...

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

Dehşeti yaşattı! Rastgele ateş açtı: 14 ölü...

Dehşeti yaşattı! Rastgele ateş açtı: 14 ölü...

42 kadını acımasızca katletti, savunması herkesi şaşırttı

42 kadını acımasızca katletti, savunması herkesi şaşırttı

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.