Böyle gelin arabası görülmedi! Su hortumuyla gül yaprakları püskürttüler

İstanbul'da 2021 yılında eğitimde tanışan Arnavutköy İtfaiye Grup Amirliği'nde çalışan itfaiyeci Oğuz Eryılmaz (31) ve Avcılar İtfaiye Grup Amirliği'nde çalışan itfaiyeci Şeyda Balaban (29) dün dünya evine girdi. Eryılmaz ve Balaban çiftinin gelin arabası ise göreve gittikleri itfaiye aracı oldu. Damat Oğuz Eryılmaz çalıştığı Arnavutköy İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı itfaiye aracını, gelin arabası gibi süsleyerek gelini almak için Avcılar İtfaiye Grup Amirliği'ne gitti. Amirlik binasında tebrikleri kabul eden çifte, çalışma arkadaşları tarafından su hortumuyla gül yaprakları püskürtüldü. Düğün konvoyuna bir süre diğer itfaiye araçları da katıldı.

DAMAT: FARKLI BİR ŞEY OLSUN İSTEDİK

Damat Eryılmaz, "2021 yılında beraber işe başladık. Eğitimin başında tanıştık. Şimdide beraber güzel bir yola girmeye karar verdik. Farklı bir şey olsun istedik. İkimiz de itfaiye çalışanı olduğumuz itfaiye arabasını, gelin arabası yaptık. Böyle güzel bir organizasyon düzenleyen amirlerimize ve müdürlerimize çok teşekkür ederim" dedi.

GELİN: İTFAİYE ARABASININ GELİN ARABASI OLMASINI ÇOK İSTİYORDUM

Gelin Şeyda Balaban ise "Ben itfaiye arabasının gelin arabası olmasını çok istiyordum. Sağ olsunlar ayarladılar. Herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu. (DHA)



