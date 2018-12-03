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Böyle öğretmen olmaz olsun! Zihinsel engelli öğrencilerini kandırıp ilişkiye girmiş

YAŞAM HABERLERİ  | 03.12.2018 09:11 | Son Güncelleme

Amerika'da 32 yaşındaki Laura Ramos isimli kadın öğretmen, engelli iki öğrencisiyle ilişkiye girdi. Arabasında ve bir restoranın elektrik odasında ilişkiye giren Laura, başka öğrencileriyle de ilişkisi olabileceği iddiası üzerine gözaltına alındı. Çocuk istismarcısı öğretmeni, öğrencileriyle birlikte olduktan sonra kocasının kendisiyle ilişkiye girmek istemediğini söylediği öğrenildi.

Eşi ilişkiye girmediği için cinsel ihtiyaçlarını öğrencileri üzerinden gideren Laura, çıkarıldığı mahkemede yargılanmaya başlandı. Aynı öğrencisiyle farklı yerlerde ilişkiye girdiğini söyleyen öğrenci, 32 yaşındaki öğretmeninin kendisine uzun zamandır en iyi ilişkiyi kendisiyle yaşadığını söylediğini ifade etti. İşte detaylar...

'Kocam benimle ilişkiye girmiyor' deyip...

Amerika'da engelli öğrencilere ders veren 32 yaşındaki Laura Ramos isimli kadın öğretmen, engelli iki öğrencisi ile ilişkiye girdiği için yargılanmaya başlandı.
18 yalındaki öğrenci, öğretmeni ile arabasında ve bir restoranın elektrik odasında ilişkiye girdiğini ifade etti. Öğrenci, öğretmenin kendisine kocasının kendisi ile artık ilişkiye girmek istemediğini bu nedenle uzun süredir en iyi ilişkiyi kendisi ile yaşadığını söylediğini ifade etti.
Öğrenci, öğretmenin başka öğrenciler ile ilişkisi olabileceği söylemesi üzerine öğretmen hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Başka bir öğrencisini arabasına alıp ilişkiye girmek için plaja gitmekte olan öğretmen, araba kullanırken telefonla konuştuğu için polis tarafından durduruldu. Polis tarafından gözaltına alınan öğretmen, çıkarıldığı mahkemede kefalet ile serbest bırakıldı.
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Laura Ramos tecavüz öğretmen öğrenci cinsellik

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