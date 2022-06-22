Böyle vicdansızlık görülmedi! Önce grupça, sonra 2 kişi tarafından dövüldü: "Zaten engelliydim, kör ettiler, yüzde yüz engelli oldum"

Ramazan Turan Ordu'nun 10 yıldır kardeşine göz kulak olmaya çalıştığını belirten ablası Özlem Gündüz, "10 yıldır her seferinde gece gündüz onu almaya çıkıyordum, bir kere gitmedim kardeşim gözünden oldu" diyerek pişmanlığını dile getirdi. Gündüz, "Gözü çıktı çocuğun, ötesi yok artık bunun. Bir organını kaybetti. Bu saatten sonra nasıl bir psikolojide olacak" sözleriyle de isyan etti.

SAĞ GÖZÜ DIŞARI ÇIKTI

Olay, geçtiğimiz perşembe gecesi Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Tonguç Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yüzde 40 bedensel engeli ile psikolojik rahatsızlıkları bulunan Ramazan Turan Ordu (33), alkol alıp 10 yıl önce vefat eden babasının mezarını ziyaret etmek istedi. İddiaya göre mahallede bağırdığı için önce bir grup genç tarafından dövülen Ordu, ardından da 2 kişi tarafından darp edildi. Başından ve gözünden ciddi şekilde yaralanan şahıs, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına aldı. Sağ gözü dışarıya çıkan genç adam ameliyata alındı ancak gözü kurtarılamadı.

Hastanede tedavisi süren Ordu, “Beni bu hale getirenlerden şikayetçiyim. Beni kör ettiler. Zaten engelliydim, yüzde yüz engelli oldum” dedi.

“ÇOK FECİ ŞEKİLDE DÖVMÜŞLER”

Hastanede kardeşini görünce gözyaşlarına hakim olamayan abla Özlem Gündüz ise, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine şunları söyledi:

“O gün alkol alıp babamın öldüğü evin önüne gitmiş. Orada sevdiğimiz bir ağabeye telefon edip, ‘Beni babamın mezarına götür’ demiş. Saat geç olduğu için evine gitmesini istemişler. Mahalledeki 3-5 genç erkek kardeşime saldırıp darp etmiş. Muhtarlığa doğru götürüp bırakmışlar. Orada söylenip toparlanmaya çalışırken, karşı binadan bir adam çıkıp gelmiş ve bağırdığı için itelemiş, görgü şahitlerinin ifadesine göre bıçak da sallamış. Kardeşim adamın peşinden gitmiş. İteleyen adam ve bir komşusu çok feci şekilde dövmüşler. Yaşlı başlı adamlar kardeşimi darp etmiş, kan revan içerisinde bırakmış. 1 saat orada yerde yatmış.”

“GÖZÜ ARTIK GÖRMEYECEK”

Kardeşinin gözünü kaybettiğini belirten Gündüz, “Kafası ve gözü yarık içerisinde. Gözü dışarı çıkmış ve kör oldu. Yüzde 40 özrü vardı. Zaten psikolojik sıkıntısı da vardı, gözünü kaybetmesi onu daha kötü yaptı. Gözü artık görmeyecek. Sadece orası boş kalmasın diye toplamaya çalışıyorlar. Gözünün yanında bir kesik var, doktor bunun darpla olmayacağını söyledi. Delici, kesici bir aletle yapıldığı düşünülüyor. Kafasında da kesikler var” diye konuştu.

“BİR KERE GİTMEDİM, KARDEŞİM GÖZÜNDEN OLDU”

Acılı abla, 10 yıldır kardeşini olaylardan korumaya çalıştığını belirterek, “Babam öldüğünden beri psikolojisi normal değil zaten. Onu her gün ben toparlıyordum. Alkol alınca kendini kaybediyor. Görünürde bir sıkıntısı olduğu çok belli. Üstüne de alkol alınca daha kötü oluyor. 10 yıldır her seferinde gece gündüz onu almaya çıkıyordum, bir kere gitmedim kardeşim gözünden oldu. Çok pişmanım. Keşke gitseydim, ben kavga etseydim, tutup ben alıp gelseydim. Zaten özürlüydü, şimdi ‘yüzde yüz özürlü oldum’ diyor. Gözü çıktı çocuğun, ötesi yok artık bunun. Bir organını kaybetti. Bu saatten sonra nasıl bir psikolojide olacak. Bu hale getirilir mi? İnsan düşmanına yapmaz bunu. Gözünü çıkartmışlar çocuğun. Zaten ayakta duracak hali yok. Sarhoşla kavga mı edilir? Bu kadar vura vura gözünü çıkartacak hale nasıl getirirsin. Bunun telafisi yok” ifadelerini kullandı.





