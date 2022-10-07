Böylesi dünyada ilk: Yıllardır bununla yaşıyor! Nedeni “yok artık” dedirtti

Bazı insanlar sebzelerden o kadar nefret edebilir ki onlara alerjisi olduğunu düşünürler. Ama doktorlar gerçekten sebzelere alerjisi olan bir adamı buldular. 36 yaşındaki Amerikalı adam her sebze, domates, patlıcan ve turşu yediğinde vücudu ciddi şekilde reaksiyon gösteriyordu.

Semptomlar yemek yedikten sonraki beş saat içinde ortaya çıkıyordu. Aynı semptomlar her üç ila altı haftada bir yeniden başlıyordu. 17 yıldır bununla yaşayan adam geçtiğimiz hafta katıldığı bir davette ciddi şekilde hastalandı.

HİSTAMİN ALERJİSİ TEŞHİSİ KONDU

Doktorlar, histamin alerjisi teşhisi koydukları adam için belirli yiyecekleri yedikten sonra farklı aşamalarda sürekli olarak şiddetli reaksiyona maruz kalan bilinen ilk hasta olduğunu söylüyor.

Sadece sebzeler değil, pizza, deniz ürünleri, peynir, şarap ve bazı etlerin de adamın alerjisini tetiklediği belirtildi. Belirtileri mide bulantısı, aşırı yorgunluk, ateş, iştahsızlık ve bazen kusma olabiliyor. Semptomlar genellikle iki süren ancak bu durum bazen bir haftaya yayılabiliyor.

VÜCUDU KIZARIYOR

Histamin alerjisi yaşadığında öncelikle boynu, göğsü, kolları ve uylukları kızarmaya başlıyor ve vücudu pul pul dökülüyor. Kızarıklığın yanı sıra mide krampları, boğaz ağrısı ve ishal de yaşıyor. Üçüncü ve en uzun aşama, iki haftaya kadar burun akıntısı, başka bir boğaz ağrısı, öksürük ve baş ağrısı oluyor.

Bu semptomlara aynı zamanda mide ekşimesi, kas seğirmesi, hapşırma gibi durumlar da eşlik ediyor. Amerika'dan kimliği belirsiz hastanın başka bir tıbbi durumu veya alerjisi olmadığı belirtildi. Doktorlar, yaşadığı alerjik reaksiyonların sadece histamin içeren yiyecekleri yemekten kaynaklanabileceğini belirtti.



