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Böylesi görülmedi! 300 bin TL ödediği eski eşi, araçlarına ve evine haciz koydurdu

17.04.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beykoz’da yaşayan Erkan Can isimli vatandaş için, iddiaya göre eşinden boşanınca eşine 300 bin TL ile aylık 2 bin TL nafaka ödemesine hükmedildi. Nafaka mağduru olduğunu söyleyen Erkan Can, eşinin kendisine oyun oynadığını ve 4 ticari aracına da haciz kararı aldırdığını belirtti. Kendisinin nafaka mağduru olduğunu belirten Can, mağduriyetini duyurmak için İstanbul’dan Ankara’ya yürüme kararı alarak yola çıktı.

Böylesi görülmedi! 300 bin TL ödediği eski eşi, araçlarına ve evine haciz koydurdu

Erkan Can isimli vatandaş, iki yıl evli kaldığı Aysun Dolu isimli kadından 2017 yılında anlaşmalı olarak ve 300 bin TL nafaka ödeyerek boşandı. Ayrıca anlaşmalı olarak gidilen mahkemede Can’ın aylık 2 bin TL nafaka ödemesine karar edildi. Erkan Can'ın iddiasına göre, eski eşi ve eski eşinin avukatı tarafından tuzağa düşürülerek senet imzalatıldı. İmzaladığı senetten sonra eski eşine verdiği 300 bin TL ve aylık 2 bin TL nafaka ödemesinin dışında gelir getiren 4 adet ticari aracına mahkeme kararı ile haciz konuldu. Nafaka mağduru olduğunu belirten Erkan Can çocuğunu ziyaret ettiği bir gün iddiaya göre eski eşinin bıçaklı saldırısına uğradı. Kendisini korumak için karşılık verince 1 ay cezaevinde kalan Can hem işini kaybetti hem de diğer mallarına eski eşi tarafından el konuldu.

Haciz kararlarının kalkması için eski eşi ve avukatının kendisinden 150 bin TL istediğini belirten Can, çareyi İstanbul’dan Ankara’ya Ramazan ayında yürümekte buldu. Can, amacının kendisi gibi nafaka mağduru olan diğer vatandaşların eylemine katılması olduğunu belirtti.

Erkan Can, "Nafaka mağduruyum. Meclise ve adalet bakanlığına yürüyorum. Başımdan geçen kötü olayların hepsini devlet Büyüklerime anlatmaya gidiyorum. Nafaka mağduruyum eski eş mağduruyum ve eski eşimin avukatı tarafından başıma türlü tuzaklar kuruldu. Benim gibi mağdur olan birçok insan var o insanları da benimle birlikte yürümeye davet ediyorum" şeklinde konuştu.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Ankara İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
işte bu yada buna benzer oyunlar yapıyorlar kadınlarımız sonrada eski eşim beni dövdü onu yaptı bunu yaptı zorlamayın o kadar erkekleri derim
bu nafaka yüzünden evlenmeyeni hiç düşünmeyenleri biliyorum

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