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Böylesi görülmedi! Atlar için önce kına gecesi, sonra da davullu zurnalı düğün! Halay çektiler, takı taktılar...

17.01.2023 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir binicilik kulübü, görenleri şaşkına çeviren bir organizasyona imza attı. Kulübün dişi atlarından ‘Rapunzel’ ile erkek atlarından ‘Miltekin’ için önce kına gecesi, sonra da davullu zurnalı düğün yapıldı. Rapunzel’e duvak, Miltekin’e ise kurdeleden yapılan papyon takılan düğünde, davetliler atlarla birlikte halay çekip, atlara takı taktılar. İşte renkli görüntülere sahne olan düğün organizasyonunun detayları...

Böylesi görülmedi! Atlar için önce kına gecesi, sonra da davullu zurnalı düğün! Halay çektiler, takı taktılar...

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan bir binicilik kulübünde, görenlerin ağzını açık bırakan bir düğün gerçekleştirildi. Kulübün dişi atlarından ‘Rapunzel’ ile erkek atlarından ‘Miltekin’ için önce kına gecesi düzenlendi. Daha sonra ise iki at, davullu-zurnalı düğünle hayatlarını birleştirdi. Düğünde Rapunzel’e duvak, Miltekin’e ise kurdeleden yapılan papyon takıldı. İki atın da getirilmesiyle birlikte davul-zurna çalındı, katılımcılar atlarla birlikte halay çekti. Gelinin duvağı açıldıktan sonra, takı merasimine geçildi. Atları en sevindiren hediye ise bir balya saman oldu. Gerçeğini aratmayan düğün renkli görüntülere sahne oldu.

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“İNSANLAR GİBİ ATLARIN DA FARKLI FARKLI KARAKTERLERİ VAR”

Böyle bir organizasyon yapmalarındaki amacın, insanların atlara olan merak ve ilgisini arttırmak olduğunu söyleyen binicilik kulübü başkanı Metin Taştepe, “Böyle bir mizahsen yapalım dedik. Bu amaçla çekmiş olduğumuz bir videoydu. Sosyal medyada da çok fazla izlenme yakalandı. Hakikaten de güzel oldu, eğlenceli oldu. Zaten amacımız eğlenmek ve eğlendirmekti. Bunu da yakaladığımızı anlıyoruz. Biz insanlar gibi atların da farklı farklı karakterleri var. Bugün biz bu hissiyatlara kapılıyorken, atlar da aynı hissiyatlara kapılabiliyor. Bir kısrak çiftleşme döneminde talepkar oluyor ve beyini seçiyor. Her aygır ile çiftleşmiyor. Dişi atımızın da talep etmesi lazım, daha sonra da erkek atı beğenmesi lazım ki o çiftleşme kısmında talepkar olması lazım” dedi.

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“BİNİCİLİK 2 RUHUN BİRLEŞEREK YAPTIĞI BİR SPOR DALIDIR”

Atların duygularının, binicisinin duygularına göre şekillendiğini vurgulayan Taştepe, “Binicilik, 2 ruhun, 2 bedenin birleşerek yaptığı bir spor dalıdır. Bugün ben sinirli bir şekilde bu atın yanına yaklaştığım zaman bu at da sinirleniyor. Ben mutlu ve huzurluysam at da mutlu ve huzurlu oluyor. Ben heyecanlıysam at da heyecanlı oluyor. Bir atasözümüz var; ‘At sahibine göre kişner’, hakikaten doğru bir cümledir bu, doğru bir sözdür. Bugün benim ruh halim nasılsa bindiğim ya da sahibi olduğum ya da beraber olduğum at da aynı ruha sahip oluyor, aynı ruha bürünmüş oluyor. Dişi atımız Rapunzel. Rapunzel daha 2 yaşında kısrak atımız, Ahal tekedir. Sarışın olmasından ve tüy yapısından anlaşılır zaten. Aygırımız Miltekin de 14 yaşında. Çok tecrübeli bir aygırdır” diye konuştu.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli düğün kına gecesi At

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