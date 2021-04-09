Böylesi görülmedi! 'Boyasına taş değer' diye iki otomobilini trafiğe çıkarmıyor

Konyaaltı ilçesi Aşağıkaraman Mahallesi'nde oto yıkamacılık yapan Abdullah Şimşek, "Peşlerinden yıllarca koştum" dediği iki orijinal Doğan SLX marka otomobiline gözü gibi bakıyor. Biri yeşil, diğeri bordo renkli otomobilleri için özel garaj yaptıran Şimşek, ayakkabılarını çıkarmadan otomobile binmiyor. Far yıkama mekanizmasından üzerindeki şeritlere kadar araçların her ayrıntısını heyecanla anlatan Şimşek, "İkisi de 1994 model. Üzerindeki vidaların fabrika perçinleri bile duruyor. Fabrikadan nasıl çıkmışsa o şekilde. İçindeki yeni araç kokusu bile muhafaza edilmiş. Bu Doğan SLX araçların kapıları açılırken bir klik sesi gelir. O ses hala ilk günkü tınısında" dedi.

"TRİLYON VERSELER SATMAM"

Her iki otomobili farklı araçlarla kıyaslayamayacağını sözlerine ekleyen Şimşek, "Bu benim için bir tutku. Ticari kaygım yok. Araçları satma gibi bir isteğim de yok. Ben para istemiyorum, 1 trilyon lira verseler araçlarımı satmam. Satmayacağımı söylediğim halde fiyat verenler oluyor. Bu orjinallikte, bu modelde aracın Türkiye'de olduğuna inanmıyorum. 185 bin TL'ye kadar bu araçlara fiyat verenler oldu. Bu araçları kullanmıyorum, servis bakımı olursa çekiciyle götürüyorum. Tamamen hobi amaçlı aldım ve burada duruyor. Bu araçların başında oturup çay, kahve içiyorum bana mutluluk veriyor" diye konuştu.