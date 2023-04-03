Böylesi görülmedi! Burun estetiği yaptırmak istedi, şok üstüne şok yaşadı: 'Bir yere gidince millet bana bakıyor'

Estetik operasyon skandallarına bir yenisi daha eklendi. Dik bir burun hayali ile ameliyat masasına yatan kadının burun delikleri dikildi. Çok geçmeden skandalın nedeni de anlaşıldı. Operasyonu yapanın cerrah değil, Kulak-Burun-Boğaz doktoru olduğu anlaşıldı.

DİKLEŞTİRMEK YERİNE...

Burun estetiği yaptırdı, hayatı kabusa döndü. Gülşen Emek, aynaya baktığında burnu dikkatini çekiyor ve bir türlü beğenmiyordu. Yıllar sonra kendisi için bir şey yapmak istedi ve bir özel hastaneye gidip estetik ameliyat olmaya karar verdi. Ameliyat olan kadın operasyon sonrasında hayal ettiği burnu görmek isterken büyük bir şok yaşadı. O doktor, burnu dikleştirmek yerine inanılır gibi değil ama burun deliklerini dikmişti. Aynı hastanede yapılan hatanın düzeltilmesi için yeniden ameliyat oldu ama sonuç değişmedi. Soluğu savcılıkta alan kadın bir şok daha yaşadı. Çünkü soruşturmada onu ameliyat yapan doktorun cerrah değil Kırşehir'de Kulak-Burun-Boğaz uzmanı olduğu ortaya çıktı. Mağdur olan kadın, hem hastane hem de doktordan şikayetçi ve davacı olduğunu belirtti.

"PSİKOLOJİM BOZULDU, HER GÜN AĞLIYORUM"

Show Haber'in haberine göre yaşadıklarını anlatan kadın şunları ifade etti:

"Birinci ameliyatımda her iki burun deliklerimi kapattı. İkinci ameliyatta bir tanesini açtı, bir tanesini kapattı. Psikolojim bozuldu, her gün ağlıyorum. Eski fotoğraflarıma bakıyorum, şimdiki halime bakıyorum diyorum ki ben ne yaptım. Ben dik bir burun istiyordum. Adam beni bu hale getirdi. 11 bin TL istedi, parasını verdim, ertesi gün ameliyata girdim. Doktor Bey, 'Deliklerim kapalı, burnum yamuk' dedim. 'Yok, şişkinlik var' dediler. Çok kötü hissediyorum kendimi. Bir yere gidince millet bana bakıyor; 'ne olmuş sana, ne bu hal' diye soruyorlar. Orada oturup ağlayarak çıkıp evime geliyorum."

