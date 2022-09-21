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Böylesi görülmedi! Cinsel ilişkide hazzı artırmak için yapılan bu fantezi çok tehlikeli

21.09.2022 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsel ilişki sırasında herkesin aldığı haz farklılık gösteriyor. Bu hazzı artırmak için çeşitli fanteziler uygulayan insanlar bulunuyor. Bu fanteziler arasında en ilginci otoerotik asfiksi. Otoerotik asfiksi, cinsel ilişki yaşayan kişinin daha fazla haz alması için kendini nefessiz bırakmasına deniliyor.

Böylesi görülmedi! Cinsel ilişkide hazzı artırmak için yapılan bu fantezi çok tehlikeli

Cinsel fanteziler oldukça değişik olabiliyor. Birçok insan fantezilerini açıklamaktan utanıyor. Bazı fantezilerin sonucu oldukça ciddi ve tehlikeli olabiliyor. Tehlikeli fantezilerden olan otoerotik asfiksi de kişinin boğularak ölmesine neden olabiliyor. Bu terim, beyinde kısmi iskemi yani damarların tıkanması ve kan akışının engellenmesi durumu oluşturarak cinsel hazzın şiddetini artırma durumunu tanımlıyor.

HER YIL YÜZLERCE İNSAN BU FANTEZİ YÜZÜNDEN HAYATINI KAYBEDİYOR

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Kısaca otoerotik asfiksi, daha fazla cinsel haz almak için bireylerin kendilerini mastürbasyon esnasında oksijensiz bırakmasıdır. Kayıtlara göre her yıl yüzlerce insan bu fanteziyi deneyimlerken hayata veda ediyor.

ORGAZM YOĞUNLUĞUNU ARTIRMAK İÇİN YAPILIYOR

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Bu eylemi gerçekleştiren kişi mastürbasyon anında beyne kan akışını düşürüp orgazm yoğunluğunu artırmak için oksijen eksikliği yaratıyor ve nefesini kesiyor. Amerika’da her yıl bu eylem nedeniyle yüzlerce ölümün gerçekleştiği tahmin ediliyor. Üstelik eylemi uygulayan kişiler rahatsız edilmek istemedikleri için kendilerini banyo vb. yerlere kilitliyorlar. Bu nedenle cesetlerinin bulunması oldukça uzun sürüyor. Amerikan Psikiyatri Birliği’nin Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı, asfiksiye olan erotik ilgiyi parafili olarak sınıflandırıyor. Dolayısıyla bu kişiler, cinsel sapkın kategorisine giriyor.

PARTNERLİ OLARAK DA YAPILIYOR

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Boynun iki yanındaki karotid arterler, oksijen yönünden zengin olan kanı kalpten beyne taşıyor. Bu bölgeye müdahale edilmesi beyinde ani oksijen kaybına, baş dönmesine ve bayılma hissine neden oluyor. Bireyler bu sırada mastürbasyon yaparak cinsel hazzı artırmayı hedefliyor. Erotik asfiksi meydana getirmek için boyna ip dolamak, kafaya naylon torba geçirmek gibi mazoşistik yöntemler kullanılıyor. Kimi vakalarda tahrik olmak için kendini asmaya kalkanlar dahi tespit edilmiş. Partnerli durumlarda ise bir partner diğer partneri havasız bırakmak için ellerini veya ip gibi nesneleri kullanabiliyor.

ORGAZM SIRASINDA MÜDAHALE EDİLMEZSE SONUÇ ÖLÜMCÜL OLUYOR

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Bu eylemi gerçekleştiren kişiler bunu yaparken arka ayaklardan boyna uzanan bir iple kendilerini asıyorlar. Başka bir yöntem olarak da kafalarına poşet geçirip nefessiz kalmayı seçiyorlar. Kişinin nefessiz kalıp ölmesi durumunda ise şuur kaybına bağlı olarak otonom sinir sistemi devreye giriyor ve dil dışarı çıkıyor. Hemen ardından orgazm istemsiz bir şekilde tam olarak bu anda devreye giriyor. Tam bu noktada kişi dilin kontrolünü sağlamak için ağıza ısırılabilecek bir madde sokmaz ise eylem %100 ölüm ile sonuçlanıyor.

EBEVEYNLER BİLİNÇLİ OLMALI

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Tam orgazm anında kişinin hayatta kalması için ağzına bir madde alması gerekmektedir. Orgazm kasılmaları başladığı anda ağızdaki madde ısırılır. Böylece kişi bilincini kaybetmez ve hayatta kalır. Ülkemizde ölüm orgazmı olarak da bilinen bu sapkınlığın birçok örneği bulunuyor. Bireyler bu eylemi daha çok merak sonucu deniyor. Ebeveynler, çocuklarının boyunlarında anlamsız sıkma izleri, oksijensizliğe bağlı kızarmış gözler gibi otoerotik asfiksi belirtisi olabilecek şeyler gözlemlediğinde önlem alması oldukça önemli.

KİŞİ KENDİNİ DURDURAMAYARAK ÖLÜMÜNE NEDEN OLABİLİR

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Asfiksi ister otoerotik olsun ister olmasın, ekstrem bir haz alma yöntemi olduğu kadar oldukça riskli bir cinsel deneyim türüdür. Mastürbasyon sırasında yapılan asfikside kişi kendini durduramayabilir veya partnerler birbirilerinin hangi noktada haz aldığını, hangi noktada kendini kurtarmak istediğini fark etmeyebilir. Dolayısıyla, ölümle sonuçlanan asfiksi vakaları maalesef son derece yaygındır.

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