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Böylesi görülmedi! Kendi mezarını yaptı, her gün en az 1 saat...

10.01.2023 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde eski futbolcu Ali Aytekin (67), ölümü hatırlamak için hayattayken kendi mezarını yaptırdı. Her gün gidip kendi mezarındaki çiçekleri sulayan Aytekin, en az bir saat kendi mezarının üzerinde yatıp vakit geçiriyor. İşt ilginç olayın detayları...

Böylesi görülmedi! Kendi mezarını yaptı, her gün en az 1 saat...

Bursa'nın Orhangazi’ye bağlı Narlıca Mahallesi’nde ikamet eden evli 3 çocuk babası eski futbolcu Ali Aytekin (67) hayattayken kendi mezarını yaptı. Elleriyle inşaa ettiği mezarının üzerine çiçekler eken Aytekin, her gün sulamaya gittiği mezarının üzerine uzanıp ölümü hatırlıyor.

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Amacının herkese ölümü hatırlatmak olduğunu belirten Ali Aytekin gözşayları içerisinde "Ölüm var, ölüm" derken, "Bir gün kabristana geldim kim zengin kim fakir anlamadım. Bir gün gelecek biz de bu kabire gireceğiz. Yerin üzerini değil altını düşünmek lazım, herkesin ölüm aklına gelsin, herkese örnek olsun diye kendi mezarımı yaptım" diye konuştu.

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Kendi mezarının başına tabela da koyan Ali Aytekin, ’Son durak. Mezarlığı ziyaret ettim. Kimin zengin kimin fakir olduğunu anlayamadım. Anladığım tek şey hepsi Fatiha bekliyor” yazdırdı.

İHA

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Bursa mezar

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