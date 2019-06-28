Boyner SWEAT FEST'te

İSTANBUL (AA) - Boyner, sporun ve eğlencenin buluştuğu bir programla 29-30 Haziran’da Küçükçiftlik Park’ta gerçekleşecek SWEAT FEST’e katılacak.

SWEAT FEST’in sponsorlarından olan Boyner, spor eğitmenleri ve yoga stüdyoları ile iş birliği yaparak sporseverlere unutulmaz bir hafta sonu yaşatmayı planlıyor.

Boyner açıklamasına göre, aktif spor kategorisinde Türkiye'nin en geniş koleksiyonuna sahip olan Boyner, 29-30 Haziran’da Küçükçiftlik Park’ta gerçekleşecek olan SWEAT FEST'te sporseverlerle buluşacak. Şehrin spor festivali SWEAT FEST'e destek olan Boyner, düzenlenecek aktivitelerle sporseverlere eğlenceli bir hafta sonu yaşatacak.

- "Zen Ruhu" ile her yogiye uygun içerik

Açıklamada verilen bilgilere göre, Boyner ile Türkiye’nin en çok takip edilen eğitmenleri ve yoga stüdyoları iş birliğinde gün boyunca her yogiye uygun içerik sunulacak.

"Zen Ruhu" temasıyla, yoga severler ya da yogayı merak edenler, Boyner Yogi Space’te gün boyu farklı eğitmenlerin derslerine katılma fırsatı yakalayacak.