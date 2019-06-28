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Boyner SWEAT FEST'te

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 14:34 | Son Güncelleme

Boyner, sporun ve eğlencenin buluştuğu dopdolu bir programla 29-30 Haziran’da Küçükçiftlik Park’ta gerçekleşecek SWEAT FEST’e katılacak - SWEAT FEST’in sponsorlarından olan Boyner, spor eğitmenleri ve yoga stüdyoları ile iş birliği yaparak sporseverlere unutulmaz bir hafta sonu yaşatmayı amaçlıyor

İSTANBUL (AA) - Boyner, sporun ve eğlencenin buluştuğu bir programla 29-30 Haziran’da Küçükçiftlik Park’ta gerçekleşecek SWEAT FEST’e katılacak.

SWEAT FEST’in sponsorlarından olan Boyner, spor eğitmenleri ve yoga stüdyoları ile iş birliği yaparak sporseverlere unutulmaz bir hafta sonu yaşatmayı planlıyor.

Boyner açıklamasına göre, aktif spor kategorisinde Türkiye'nin en geniş koleksiyonuna sahip olan Boyner, 29-30 Haziran’da Küçükçiftlik Park’ta gerçekleşecek olan SWEAT FEST'te sporseverlerle buluşacak. Şehrin spor festivali SWEAT FEST'e destek olan Boyner, düzenlenecek aktivitelerle sporseverlere eğlenceli bir hafta sonu yaşatacak.

- "Zen Ruhu" ile her yogiye uygun içerik

Açıklamada verilen bilgilere göre, Boyner ile Türkiye’nin en çok takip edilen eğitmenleri ve yoga stüdyoları iş birliğinde gün boyunca her yogiye uygun içerik sunulacak.

"Zen Ruhu" temasıyla, yoga severler ya da yogayı merak edenler, Boyner Yogi Space’te gün boyu farklı eğitmenlerin derslerine katılma fırsatı yakalayacak.

Boyner Sweat Stage'de benzersiz bir deneyim fırsatı katılımcıları bekliyor. Spor ve eğlencenin buluştuğu etkinlikler, festivalin ilk günü sabah 09.00’dan akşam 20.00’ye kadar devam edecek. Asics, Skechers, MAC gibi markaların desteği ile düzenlenen etkinliklere Tuğrul Çağrı Yılmazer, Murat Bür, Can Aksu, Faiz Özkan, Mine Yılmazbilek gibi ünlü spor eğitmenleri ve antrenörler katılacak.

Ayrıca Calvin Klein ve Dans Fabrika’nın eğlenceli dans etkinliklerinin yanı sıra Mest’in sahne alacağı konser güne renk katacak. Boyner Sweat Stage’de 30 Haziran Pazar günü de spor eğitmenleri ve markaların etkinlikleriyle spor, dans ve eğlence bir arada olacak.

2019'da üçüncü kez yapılacak SWEAT FEST'te; fitness, Crossfit, dans, boks, pilates, yoga ve grup spor dersleri gibi etkinlikler yer alacak. Dünyaca ünlü spor markalarının, mini konserlerin, eğlenceli sahne etkinliklerinin, yarışmaların yer alacağı festivalin biletleri ise Biletix'te satılıyor.

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Boyner SWEAT FEST

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