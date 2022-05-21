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Boyun şekillendirme yöntemleri nelerdir?

21.05.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boyun estetiği son yıllarda kadınlar arasında en çok tercih edilen estetik operasyonlardan biri oldu. Boyun şekillendirme yöntemleri de zamanla çok gelişti. Boyun ve gıdıda daha sıkı bir cilt, daha genç bir görünüme kavuşabilirsiniz.

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Prof. Dr. Özgür Pilancı, boyun şekillendirme yöntemlerini ve hangi durumlarda hangi işlemlerin tercih edilmesi gerektiğini tüm ayrıntılarıyla sizler için anlattı.

HANGİ YÖNTEMLER KULLANILIR?

Yüz estetiğinde ayrı bir odak noktamız boyun bölgesi estetiğidir. Boyun bölgesi estetiğinde hastalarımız bize birçok farklı spektrumlarla başvurmaktadır. Örneğin, boyun önünde ince kırışık ve bantların oluştuğu durumlarda basit medikal işlemlerle bunları çözebilmekteyiz. Burada en sık botoks, dolgu ve mezoterapi uygulamaları kullanılmaktadır. Boyunda gıdı altında birikmiş yağlar ise hastaların çene uzunluğunu, yapısını, yan profilini etkileyen bir problemdir. Bu bölgeye yönelik olarak tercih edilecek işlemler ile cilt sıkılaştırılmasını sağlamaktadır.


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