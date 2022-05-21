Boyun şekillendirme yöntemleri nelerdir?

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Prof. Dr. Özgür Pilancı, boyun şekillendirme yöntemlerini ve hangi durumlarda hangi işlemlerin tercih edilmesi gerektiğini tüm ayrıntılarıyla sizler için anlattı.

HANGİ YÖNTEMLER KULLANILIR?

Yüz estetiğinde ayrı bir odak noktamız boyun bölgesi estetiğidir. Boyun bölgesi estetiğinde hastalarımız bize birçok farklı spektrumlarla başvurmaktadır. Örneğin, boyun önünde ince kırışık ve bantların oluştuğu durumlarda basit medikal işlemlerle bunları çözebilmekteyiz. Burada en sık botoks, dolgu ve mezoterapi uygulamaları kullanılmaktadır. Boyunda gıdı altında birikmiş yağlar ise hastaların çene uzunluğunu, yapısını, yan profilini etkileyen bir problemdir. Bu bölgeye yönelik olarak tercih edilecek işlemler ile cilt sıkılaştırılmasını sağlamaktadır.



