Boyunu olduğundan uzun gösterecek 11 moda hilesi

1. Yüksek bel parçalarla bacak boyunu uzat.

Yüksek bel pantolonlar, etekler ya da şortlar bel çizgisini yukarı taşıyarak bacak boyunu optik olarak uzatır. Özellikle üzerine crop top ya da bele oturan parçalarla kombinlediğinde silüetin olduğundan çok daha uzun görünür. Ne giyersen giy, orantıyı yukarı taşımak altın kural!

2. Tek renk kombinlerle çizgini kesintisiz tut.

Tepeden tırnağa aynı renkte giyinmek, vücudu bölmeden bir bütün olarak gösterir. Bu da boyunun daha uzun algılanmasına yol açar. Ton sür ton giyinmek de işe yarar, farklı tonlarda aynı rengin uyumu, hem şık hem uzatıcı bir etki yaratır.

3. Dikey çizgili parçaları tercih et.

Dikey çizgiler göz yanılsaması yaratır ve boyu yukarı doğru çeker. Çizgili pantolonlar, elbiseler ya da gömlekler tercih ederek bu etkiyi stiline kolayca taşıyabilirsin. Kalın değil, ince çizgili modeller daha zarif bir görünüm sağlar.

4. V yaka üstlerle boynunu ve üst bedenini aç.

V yaka bluzlar ve elbiseler boyun bölgesini daha açık göstererek üst bedenin “uzamış” gibi görünmesini sağlar. Özellikle saçlarını topladığında bu etki ikiye katlanır. Hem zarif hem de minimal bir dokunuşla fark yaratabilirsin.

5. Paçaları bilekte biten pantolonlar giy.

Ayak bileğini açıkta bırakan pantolonlar bacağı olduğundan daha uzun gösterir. Özellikle bilekte biten cigarette pantolonlar ya da mom jean’ler kısa boylular için birebir. Üzerine topuklu ya da nude ayakkabılarla kombinlendiğinde etkiyi maksimuma çıkarabilirsin.

6. Nude tonlu ayakkabılarla ayak boyunu uzat.

Ten rengine yakın ayakkabılar ayak bileğini kesmeden devam eder gibi görünür, bu da bacak boyunu optik olarak uzatır. Özellikle elbise ya da etekle kombinlediğinde nude tonlu topuklular ya da sandaletler büyük fark yaratır.

7. Belini vurgula, orantını kontrol et.

Bel hattını belirginleştirmek, vücut oranlarını dengelemenin en akıllı yoludur. Belden kemerli elbiseler ya da belin tam üstünden bağlanan kemer detayları hem kum saati formu yaratır hem de alt-üst orantıyı uzatır. Bol kesimleri kemerle toparlamak bu yüzden şahane bir taktik.

8. Kısa ceketler ve üstlerle silueti yukarı taşı.

Oversize ya da uzun ceketler bazen vücut çizgini kaybettirir ve seni olduğundan kısa gösterebilir. Onun yerine bele kadar inen, kısa ve yapılandırılmış ceketlerle üst bedenini daha kısa, bacaklarını daha uzun gösterme şansı yakalayabilirsin.

9. Mini etek ve elbiselerle bacak boyunu öne çıkar.

Mini boylar doğru kullanıldığında adeta bir boy uzatma sihirbazıdır. Bacaklarının en uzun göründüğü yerden biten etekler ya da elbiseler, ten görünürlüğü sayesinde seni olduğundan daha uzun gösterecektir. Özellikle düz ya da hafif topuklu ayakkabılarla müthiş durur.

10. Desenleri doğru yerleştir, dikkat dağıtma.

Büyük desenler vücudu geniş gösterebilir, bu da kısa gösteren bir etki yaratır. Bunun yerine küçük desenli veya düz renkli parçaları tercih et. Eğer desenli bir parça giyeceksen, onu vücudunun tek bir bölgesinde kullanarak denge kurabilirsin.

11. Saç modelinle bile uzayabilirsin!

Saçlarını yukarı toplamak, özellikle dağınık topuz ya da yüksek at kuyruğu gibi modeller, tüm siluetini yukarı çeker. Uzun görünmek sadece kıyafetle değil, tüm görünümünle ilgilidir. Ufak dokunuşlar, büyük etkiler yaratır!