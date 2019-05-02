Boz ayı yiyecek ararken görüntülendi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde boz ayının Zap Suyu kenarındaki ormanlık alanda yiyecek bulma çabası kameralara yansıdı.

Çukurca ilçesindeki ormanlık alanlar birçok yaban hayvanına barınma imkanı sağlıyor. Karların erimesi, yağmurlarla doğanın canlanması ve havaların ısınmasıyla inlerinden çıkan boz ayılar da yiyecek arayışına başladı.

Çukurca-Hakkari kara yolundaki Zap Suyu kenarında bulunan ormanlık alana inen ayı, kameralarca kaydedildi.

Bir süre ormanlık alanda yiyecek arayan ayı, ardından gözden kayboldu.

