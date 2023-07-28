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Bozcaada açıklarında bulundu! 2. Dünya Savaşı'ndan kalma mayın imha edildi

28.07.2023 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında bulunan ve 2. Dünya Savaşı'ndan kalma olduğu tahmin edilen mayın, kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi.

Bozcaada açıklarında bulundu! 2. Dünya Savaşı'ndan kalma mayın imha edildi

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında bulunan mayın, Sahil Güvenlik ekiplerince imha edildi.

İlçenin Çayır Plajı mevkiinde kıyıdan yaklaşık 40 metre açıkta hareketsiz bir cisim gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

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Durumun Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı görevlilerine aktarılmasının ardından bölgede inceleme yapıldı.

İncelemede cismin 2. Dünya Savaşı'ndan kalma olduğu tahmin edilen 240 santimetrelik patlamamış İngiliz mayını olduğu tespit edildi.

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Mayın, çevredeki vatandaşların uzaklaştırılmalarının ardından Sahil Güvenlik ve DEGAK-5 Komutanlığı ekiplerince bulunduğu yerde imha edildi.

İmha işlemlerini Bozcaada Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara'nın yanı sıra jandarma, sahil güvenlik ve polis yetkilileri de takip etti. (AA)

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Bozcaada Mayın

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