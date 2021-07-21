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  4. Bozcaada’da denizde kaybolan kişinin 2 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı

Bozcaada’da denizde kaybolan kişinin 2 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı

21.07.2021 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde zıpkınla balık avlamak için denize giren kişinin cansız bedenine 2 gün sonra ulaşıldı.

Bozcaada’da denizde kaybolan kişinin 2 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı

19 Temmuz Pazartesi günü 17.00 sıralarında Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi Çayır Plajı’nda zıpkınla balık avlamak için denize giren Emin Atik Meral’in (54) cansız bedenine ulaşıldı.

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CANSIZ BEDENİ KIYIYA VURMUŞ HALDE BULUNDU

Çanakkale Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı dalgıçlar tarafından Atik’in cansız bedeni bugün saat 19.30 sıralarında Polente Burnu’nda kıyıya vurmuş halde bulundu. Savcılık incelemesi sonrası Atik’in cansız bedeni belediye cenaze aracına alınarak, Bozcaada Toplum Sağlığı Merkezi’ne götürüldü. (İHA/DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bozcaada
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