Bozcaada halkı harekete geçti! Kaymakam Gültekin için kampanya düzenlediler

Bozcaada'ya 2018 yılında atanan Kaymakam İbrahim Gültekin, ada halkı tarafından çok sevildi. Bozcaadalılar, Kaymakam Gültekin'i geçen yıl haziran ayında ada tarihinde ilk kez işlenen ve tüm ada halkının ayaklandığı cinayetin ardından süreci çok iyi yönetmesi, koronavirüs salgınında Bozcaada'da aldığı kararlar ve uygulamaları, tüm partilere ve kesimlere eşit yaklaşımı, alınan tüm kararlarda makamında tüm siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri temsilcilerini bir arada ağırlayarak ortak akılla hareket etmesi nedeniyle çok sevdi. Kaymakam Gültekin, makamı haricinde sık sık adalılar ile birlikte bir araya gelmesi, geceleri bile sık sık sokakları gezerek sorunları çözmesi ile de ada halkıyla bağ kurdu.

Ancak Kaymakam Gültekin, yayınlanan kararname ile Gümüşhane'nin Köse ilçesine atandı. Bozcaada'ya ise yeni kaymakam atanmadı.

SOSYAL MEDYADA KAMPANYA BAŞLATTILAR

Bozcaadalılar ise, en azından pandemi sürecinde Kaymakam Gültekin'in adada kalması için imza kampanyası başlatıp, sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalıştı.

Bozcaadalılar, yaklaşık 2 yıldır görev yapan Kaymakam İbrahim Gültekin'in tayininin durdurulması için hem ıslak imza hem de Twitter'da #bozcaadakaymakamigitmesin etiketi ile kampanya başlattı.