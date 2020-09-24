Breonna Taylor: ABD polisinin yanlış evi basarak öldürdüğü sağlık çalışanının hikâyesi

Vurulan polis memurlarının hayati tehlikelerinin olmadığı aktarıldı. Polis memurların vurulmasının tam olarak gösterilerle mi ilişkili olduğu henüz bilinmiyor.

Breonna Taylor'ın öldürülmesinden ötürü hiçbir polis memurunun suçlanmaması üzerine başta Louisville olmak üzere birçok kentte binlerce protestocu sokaklara çıktı, göstericiler polisle çatıştı.

Öldürülmesi o günlerde çok büyük haber olmayan Taylor'un adı şimdi kitlesel gösterilerde "Adını söyle" çağrılarıyla anılıyor.

Ancak gösteriler yayıldıkça adı sıkça duyulan bir isim daha ortaya çıktı: 13 Mart günü Kentucky eyaletinin Louisville kentindeki evi polis tarafından basılan ve 8 kurşunla öldürülen sağlık çalışanı Breonna Taylor.

Protestocular sadece ABD'de değil dünyanın dört bir yanında onun ismini söylüyor, duvarlara resmini çiziyordu.

Mayıs ayında ABD'de polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen George Floyd, 1960'lardan bu yana tanık olunan en büyük ırkçılık karşıtı gösterilerde eşitlik ve adalet çağrılarının sembolü olmuştu.

Polis bu izne rağmen, kırmadan önce kapıyı çaldığını söyledi. Ama Taylor'un ailesi ve bir komşusu bunun doğru olmadığını söylüyorlar.

Polis bir uyuşturucu operasyonu kapsamında arama emri çıkarılan evin kapısını kırarak içeri girmişti. Evde herhangi bir uyuşturucu madde bulunmadı.

Gece yarısından kısa süre sonra Louisville'deki evi polisler tarafından basıldığında acil müdahale sağlıkçısı Breonna Taylor yatağındaydı. Sekiz kurşunla vurularak öldürüldü.

Tamika Taylor, öldürülmüş olmasaydı bugün kızının da 'Siyah Hayatlar Değerlidir' gösterilerine katılıyor olacağını da ekledi.

Annasi Tamika Palmer, kızının doğumgününde düzenlenen anma sırasında "Önceleri çok yalnızdık ama şimdi bu kadar insanın toplanıp onun adını söylemesi inanılmaz" diyordu.

Ailenin başvurusunda baskın sırasında Breonna Taylor'ın uyumakta olduğu ve erkek arkadaşı Kenneth Walker'ın, eve girenlerin polis olduğunu kavrayamayarak ruhsatlı silahına davrandığı kaydediliyor.

Ailenin avukatı Walker'ın kendini savunduğunu düşünerek ateş ettiğini söylüyor.

Geçen hafta ortaya çıkan telefon kayıtları Walker'ın, acil yardım hattı 911'i arayarak "Birileri kapıyı kırıp içeri girdi ve kız arkadaşımı vurdu" dediğini gösteriyor.

Louisville polis teşkilatı ise bir polisin yaralanması üzerine ateş açıldığını söylüyor.

Hukuki durum ne?

Mayıs ayında Breonna Taylor'ın ailesi polisleri darp, yanlışlıkla ölüme sebebiyet verme, aşırı güç kullanma, ihmal ve ağır ihmal ile suçlayarak dava başvurusunda bulundu.

Başvuruda, polis memurlarının aslında Breonna Taylor ya da sevgilisini değil, o anda gözaltında bulunan, onlarla ilgisiz ve o apartmanda da oturmayan birini aradıkları kaydediliyor.

Polisin çıkarttığı arama izni Breonna Taylor'un adresini de kapsıyordu çünkü polis, bir uyuşturucu çetesinin burada uyuşturucu sakladığına inanıyordu.