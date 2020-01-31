Brexit: İngiltere AB'den ayrıldığında değişecek ve değişmeyecek 7 şey

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, gelecekte AB Zirvesi'ne katılan liderler arasına girmek istemesi halinde, özel olarak davet edilmesi gerekecek.

Geçiş sürecinde İngiltere'nin AB kurallarına uyacak olmasına ek olarak, AB kanunlarının yerine getirilmesi ile ilgili konularda karar mercii olan uluslararası Avrupa Adalet Divanı, yasal anlaşmazlıklarda son sözü söyleyecek.

Bunun nedeni, İngiltere'nin AB'den ayrıldığı anda, Birlik'in siyasi kurum ve ajanslarıyla bağını yitirecek olması.

Brexit Partisi lideri ve İngiltere'nin AB'den ayrılmasının en büyük kampanyacılarından biri olan Nigel Farage, Avrupa Parlamentosu'ndaki koltuklarını kaybedecek 73 milletvekilinden biri olacak.

Geçiş süreci boyunca İngiltere AB'nin kurallarına uymaya ve Birlik'e para ödemeye devam edecek. Bazı şeyler aynı kalırken, bazı şeylerse değişecek.

Ayrıldığı anda 11 aylık geçiş süreci başlayacak, peki bu koşullarda ne değişecek?

İngiliz bakanlar da artık düzenli olarak AB toplantılarına katılarak, örneğin balık avlanmaya ilişkin sınırlamalar hakkında karar veremeyecek.

3. Ticaret konusu çok konuşulacak

İngiltere malların ve hizmetlerin alım-satımına ilişkin olarak dünya çapındaki diğer ülkelerle pazarlıklara başlayabilecek.

İngiltere AB üyesiyken, ABD ve Kanada gibi ülkelerle resmi ticaret müzakereleri yürütmesine izin verilmiyordu. Brexit destekçileri kendi ticaret politikasını belirleyebilecek olmasının İngiltere ekonomisini şaha kaldıracağını savunuyor.

AB ile de görüşülecek çok fazla konu var. Geçiş süreci sona erdiğinde malların fiyatının artmaması ve başka ticaret engellerinin olmaması için İngiltere-AB ticaret anlaşmasının imzalanması en öncelikli konu.

Eğer bir ticaret anlaşmasına varılırsa, geçiş dönemi sona erinceye kadar anlaşmanın maddeleri uygulamaya konulmayacak.

4. İngiliz pasaportlarının rengi değişecek

Mavi renkteki pasaportlar, şu anki bordo pasaportlarla değiştirildikten 30 yıl sonra geri dönecek.

Göç Bakanı Brandon Lewis, 2017 yılında bu değişikliği açıklarken, ilk olarak 1921 yılında kullanılan bu pasaportu "ikonik" olarak nitelendirdi.