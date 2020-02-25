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Brezilya'da polislerin greve başladığı eyalet kan gölüne döndü

25.02.2020 10:30 | Son Güncelleme

Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Ceara eyaletinde ücretlerine zam isteyen askeri polislerin greve başlamasından sonraki beş gün içinde 147 cinayet işlendi. Eyalete askeri birlikler sevk edilmesine karşın cinayet oranının bu süre içinde beş katına çıktığı açıklandı. Şiddetin aniden tırmanması nedeniyle bazı kentlerde her yaz düzenlenen karnavallar iptal edildi.

Brezilya'da polislerin greve başladığı eyalet kan gölüne döndü

Brezilya'da polislerin 19 Şubat'ta başladığı grevin ardından Ceara eyaletinde, grevden sonraki 5 günde 147 cinayet işlendi. Bu günler içinde eyalette cinayet oranının 5 kat arttığı açıklandı.

Brezilya yasalarına göre polis memurlarının grev hakkı yok. Ceara'da bir mahkeme, yasağa meydan okuyan polis memurlarının hapis cezasına çarptırılmasına izin veren bir karar almıştı.

Son birkaç gün içinde, greve katılan 200'den fazla polis memurunun açığa alındığı belirtiliyor.

Pazartesi günü Savunma Bakanı Fernando Azevedo e Silva ve Adalet Bakanı Sergio Moro, ordunun krize müdahalesiyle ilgili incelemelerde bulunmak üzere eyaletin başkenti Fortaleza'yı ziyaret etti. Moro, "Durum artık kontrol altında" dedi.

GREVCİ POLİSLERİN ÜZERİNE İŞ MAKİNESİ SÜREN SENATÖR VURULDU

Geçen hafta Ceara'ya bağlı Sobral'da grev yapan polis memurlarının üzerine iş makinesi süren senatör Cid Gomes plastik mermilerle vurulmuştu. Vücuduna iki mermi isabet eden 56 yaşındaki senatörün durumunun kritik olmadığı açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
brezilya cinayet

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