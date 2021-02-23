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Brezilya'da yaşlılara korona aşısı yerine 'boş şırınga' enjekte edildi

23.02.2021 15:21 | Son Güncelleme:
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Brezilya'da yaşlılara korona aşısı yerine 'boş şırınga' enjekte edildi

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü, ABD'den sonra en çok ölümün yaşandığı Brezilya'da yaşlılara koronavirüs aşısı yerine boş enjeksiyon uygulandığı iddiaları polisi hareket geçirdi.

Brezilya'da bir grup sağlık çalışanının, yaşlılara Covid-19 aşısı yerine boş enjeksiyon uyguladığı iddiaları üzerine polis harekete geçerken, 'rüzgar atışları' denilen skandalla ilgili soruşturma başlatıldı.

Brezilya’nın Rio de Janeiro eyaletinde bir grup sağlık çalışanının, yaşlılara Covid-19 aşısı yerine boş enjeksiyon uyguladığı görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Polisi harekete geçiren olayın görüntüleri geçtiğimiz Ocak ayının sonlarında ortaya çıktı.

Görüntülerde, yaşlılara boş şırınga ile "rüzgar atışları" yapıldığı iddiaları skandalları da beraberinde getirdi. Söz konusu uygulamayı yapan sağlık çalışanlarına yönelik soruşturma başlatan polis, eyalet genelinde en az 5 soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. Kamu Bakanlığı tarafından da desteklenen soruşturmalardan 3’ü eyalet başkenti Rio de Janeiro’da sürerken, diğerleri Petropolis ve Niteoi’de devam ediyor.

GÖRÜNTÜLERİN ARDINDAN GÖREVDEN ALINDILAR

Görüntülerin ardından görevden almalar da başladı. Rio de Janeiro’nun Copacabana semtinde bulunan bir klinikte çalışan hemşire, 90 yaşında bir kişiye boş şırınga ile enjeksiyon uyguladığı gerekçesiyle görevinden uzaklaştırıldı. Niteoi kentinde de hemşire Rozemary Gomes Pita, benzer görüntülerinin ortaya çıkması üzerine polis tarafından sorguya alındı. Yoğun çalışma saatleri nedeniyle yorgun ve stresli olduğunu belirten Pita, kötü niyetli olmadığını söyledi.

Polis, sağlık personellerinin enjeksiyon başarısızlığını gizlediği üzerinde dururken gerçek koronavirüs aşılarının yasa dışı yolla satılması amacıyla kaçırıldığı iddiaları da araştırılıyor. Sağlık yetkilileri, olayların dolandırıcılık olup olmadığını incelemek için ayrı bir idari soruşturma da başlattı. Yetkililer, soruşturma sonucunda dolandırıcılık yapıldığı belirlenirse olaya karışanların zimmetine para geçirmekten yargılanabileceği ve 12 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

AŞININ YAPILDIĞI ANLARA GÖRÜNTÜ YASAĞI GETİRİLDİ

Bangu ve Campo Grande bölgelerinde bulunan birkaç klinik, aşılama anının kayda alınmasını yasakladı. Sağlık yetkilileri ise insanların içinin rahat etmesi için aşı uygulamasının görüntülenmesini tavsiye etti. Brezilya'da aşılamadan Birleşik Sağlık Sistemi (SUS) sorumluyken, koronavirüse karşı aşılamada öncelik listesinde ilk sırada yaşlılar yer alıyor.

Rio de Janeiro eyaletinde salgının başlangıcından bu yana 572 bin korona virüs vakası tespit edilirken, Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 639 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 247 bin 143’e, 26 bin 986 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 10 milyon 195 bin 160’a yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 978 bin 477 vaka ve 57 bin 842 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

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