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Brezilya'da yeni Covid-19 varyantı:18 mutasyonunun birleşiminden oluşuyor

08.04.2021 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya'da Covid-19'un 18 mutasyonunun birleşiminden oluşan türüne rastlandı.

Brezilya'da yeni Covid-19 varyantı:18 mutasyonunun birleşiminden oluşuyor

Brezilya'da bilim insanları, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) daha önce tanımlanmamış 18 mutasyonunun birleşiminden oluşan tür tespit edildi.

Brezilya'da yayın yapan O Globo'da yer alan habere göre, Belo Horizonte şehrindeki Minas Gerais Federal Üniversitesi (UFMG) ve Pardini Grubu Araştırma ve Geliştirme Sektörü uzmanları, Rio de Janeiro Federal Üniversitesi iş birliğinde, Covid-19'un 18 mutasyonun birleşiminden oluşan türüne rastladı.

Söz konusu türün potansiyel olarak tehlikeli olduğunu belirten uzmanlar, bu türdeki daha önce tanımlanmamış 18 mutasyonun içinde Brezilya'nın Amazonas eyaletinde ortaya çıkan P1, Rio de Janeiro'da ortaya çıkan P2, İngiltere'de ortaya çıkan B.1.1.7 ve Güney Afrika'da ortaya çıkan B.1.1.351 türleriyle benzer özellikler gösteren mutasyonların bulunduğunu ifade etti.

UFMG'de görevli virolog Renato Santana, tespit edilen türün daha hızlı yayıldığını veya daha etkili olduğunu söylemek için erken olduğuna dikkati çekerek, "Brezilya'da mevcut türlerle benzer karakteristik özelliklere sahip olduğunu bilmek önemli ancak yeni karakteristik özelliklere de sahip. Bu sanki mevcut türlerin gelişmesi gibi" dedi.

Bu türün görüldüğü kişilerin ülke dışına seyahat etmediğini belirten Santana, türün ne zaman ve nerede ortaya çıktığını belirlemek için araştırmaların yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından Covid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Covid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.

Salgının en çok Mart 2021'de etkili olduğu ülkede ilk kez 7 Nisan'da bir günde 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'da bugüne kadar 340 binden fazla kişinin ölümüne sebep olan Covid-19, ülkede 13,1 milyondan fazla kişide görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Brezilya

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