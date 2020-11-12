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Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro: Artık i**e ülkesi olmayı bırakalım

DÜNYA HABERLERİ  | 12.11.2020 10:33 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınını küçümsediği eleştirilerine hedef olan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, pandeminin sürekli gündemde olmasından sıkıldığını belirterek, "Artık bir i..e ülkesi olmayı bırakmalıyız" diyerek homofobik açıklamalarda bulundu.

Covid-19'a karşı alınan sıkı önemlere karşı çıkan Brezilyalı lider, "Bugün gündemde sadece salgın var, buna bir son vermeliyiz. Verdiğimiz kayıplar için ben de üzgünüm. Ama bir gün hepimiz öleceğiz, buradaki herkes ölecek. Bu gerçekten kaçamayız. Artık bir i..e ülkesi olmayı bırakmalıyız. Başımızı dik tutmalıyız, mücadeleye devam etmeliyiz" ifadeleri kullanması ülkede tepkilere neden oldu.

Yeni tip koronavirüse karşı alınan önlemleri daha önce "histeri ve kuruntu" olarak nitelendiren Bolsonaro, salgın nedeniyle acil durum kararı alan valilere tepki göstererek, karantina ve önlemleri abartılı bulduğunu söylemişti.

Covid-19'u "küçük bir grip" olarak tanımlayan Bolsonaro, koronavirüs ile mücadelede uluslararası konsensusu dikkate almıyor.

Maske takmaya da karşı çıkan Bolsonaro, 7 Temmuz'da Covid-19'a yakalanmış ve 25 Temmuz'da iyileştiği açıklanmıştı.

ABD'nin ardından Covid-19 salgınından en çok etkilenen ülke Brezilya'da, bugüne kadar 5 milyon 700 binden fazla kişide virüs görüldü, 162 bin 842 kişi de hayatını kaybetti.


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