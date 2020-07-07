Maskeye direnen devlet başkanının ateşi yükseldi!

Brezilya basınına göre Bolsonaro'da ateş belirtisi var.

Genelde maske takmayan aşırı sağcı lider, hastane civarındaki destekçilerini yüzünde maskeyle selamladı.

Sosyal mesafeye dikkat eden Bolsonaro, iyi hissettiğini söyledi.

Testin sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor.

Bolsonaro sonuçlar çıkmadan önce "Ciğerlerim iyi gözüküyor" açıklamasında bulundu.

Salgına karşı yeterince önlem almamakla suçlanan Brezilya lideri, daha önce SARS-Cov-2 için "basit bir grip gibi" demişti.

Bolsonaro daha önce Brezilya'daki cezaevleri, kiliseler, mağazalar ve okullarda maske takma zorunluluğu da getiren koronavirüs önlemleri yasasının bu kısımlarını veto etmişti.

Ülkede bazı eyaletler ve kentler, merkezi idareden bağımsız olarak maske zorunluluğu uyguluyor.

1,6 milyon kişide virüsün tespit edildiği ve ölü sayısının 65 bini geçtiği Brezilya, bu iki alanda da ABD'nin ardından ikinci sırada bulunuyor.

