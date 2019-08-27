Orman yangınları için teklif edilen 22 milyon dolar reddedildi

G-7 ülkelerinin milli gelirlerinin toplamı, 2018'de 34 trilyon dolar ile küresel ekonominin yüzde 39'unu oluşturuyordu.

G-7 liderler zirvesine ev sahipliği yapan Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, büyük kısmı Brezilya sınırları içerisinde olan Amazon ormanları için küresel bir ittifak kurulması gerektiğini ifade etti.

Brezilya'dan yardımın reddedilmesiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Fransa'nın yaklaşımına tepki göstererek "Bize sanki bir sömürge ülkesiymişiz gibi davranmaya çalışıyorlar" dedi.

G-7 ülkelerinin 22 milyon dolarlık yardım fonunun, yangınları kontrol altına alma çalışmalarının masrafları için kullanılması öngörülüyor. Öncelikli harcama alanı ise yangın söndürme uçaklarının masraflarının karşılanması olarak belirlenmiş durumda.

Macron ayrıca Fransa ordusunun da bölgedeki çalışmalara destek olabileceğini ifade etti.

Ancak Bolsonaro Brezilya'nın egemenliğine herkesin saygı duyması gerektiğini vurgulayarak Macron'u eleştirdi ve Twitter mesajında, Kolombiya Devlet Başkanı ile görüşerek Amazon ormanlarına ev sahipliği yapan ülkelerin ortak bir girişim başlatması yönünde çalışmalar yürüttüklerini duyurdu.