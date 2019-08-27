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Orman yangınları için teklif edilen 22 milyon dolar reddedildi

27.08.2019 09:14 | Son Güncelleme

G-7'yi oluşturan ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Kanada, Japonya ve İtalya, Güney Amerika'daki Amazon yağmur ormanlarında devam eden yangınların kontrol altına alınması için Brezilya'ya 22 milyon dolarlık yardım sağlama kararı aldı. Ancak Brezilya hükümeti bir gerekçe göstermeden bu yardımı reddetti.

Orman yangınları için teklif edilen 22 milyon dolar reddedildi

G-7 ülkelerinin milli gelirlerinin toplamı, 2018'de 34 trilyon dolar ile küresel ekonominin yüzde 39'unu oluşturuyordu.

G-7 liderler zirvesine ev sahipliği yapan Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, büyük kısmı Brezilya sınırları içerisinde olan Amazon ormanları için küresel bir ittifak kurulması gerektiğini ifade etti.

Brezilya'dan yardımın reddedilmesiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Fransa'nın yaklaşımına tepki göstererek "Bize sanki bir sömürge ülkesiymişiz gibi davranmaya çalışıyorlar" dedi.

G-7 ülkelerinin 22 milyon dolarlık yardım fonunun, yangınları kontrol altına alma çalışmalarının masrafları için kullanılması öngörülüyor. Öncelikli harcama alanı ise yangın söndürme uçaklarının masraflarının karşılanması olarak belirlenmiş durumda.

Macron ayrıca Fransa ordusunun da bölgedeki çalışmalara destek olabileceğini ifade etti.

Ancak Bolsonaro Brezilya'nın egemenliğine herkesin saygı duyması gerektiğini vurgulayarak Macron'u eleştirdi ve Twitter mesajında, Kolombiya Devlet Başkanı ile görüşerek Amazon ormanlarına ev sahipliği yapan ülkelerin ortak bir girişim başlatması yönünde çalışmalar yürüttüklerini duyurdu.

Bolsonaro'nun bu açıklamalarına karşın Brezilya Çevre Bakanı Rocardi Salles, G-7 ülkelerinin yardım önerisini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Macron, Amazon yangınları için 'evimiz yanıyor' demiş ve durumun uluslararası bir kriz olduğunu savunmuştu.

Eylül ayında düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da Amazonların yeniden ormanlandırılması projeleri gündemde olacak.

Bu yılın başından bu yana Brezilya'da büyük bölümü Amazon bölgesinde olmak üzere 75 bini aşkın yangın çıktı.

Brezilya hükümetini yangınlara müdahalede geç kalmakla suçlayan çevreci kuruluşlar, Devlet Başkanı Bolsonaro'nun çevre politikalarının da ormansızlaşmayı özendirdiğini belirtiyor.

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Anahtar Kelimeler:
brezilya amazon ormanları yangın 22 MİLYON DOLAR

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