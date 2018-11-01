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Brezilya İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıyacak

DÜNYA HABERLERİ  | 01.11.2018 23:35 | Son Güncelleme

Brezilya’da devlet başkanlığına seçilen Jair Bolsonaro ülkesinin İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıyacağını açıkladı.

Brezilya İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıyacak

Brezilya’da devlet başkanlığına seçilen Jair Bolsonaro, bir gazeteye yaptığı açıklamada Brezilya ile işgal rejimi arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini desteklediğini söyledi.

Jair Bolsonaro ülkesinin İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv’den Kudüs’e taşıyacağını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
brezilya israil Filistin Kudüs

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