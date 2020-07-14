Brezilya, Meksika ve Hindistan'da koronavirüs bilançosu artıyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını can almaya devam ediyor.

ABD'nin ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 733 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 733 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 72 bin 833’e, vaka sayısı da 20 bin 286 artarak 1 milyon 884 bin 967’ye yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 374 bin 607 vaka ve 17 bin 907 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 154 bin 837 olarak açıklandı.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Salgını küçümseyen tavırlarıyla tanınan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada "ABD'den sonra en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke" olmuştu.