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Brezilya, Meksika ve Hindistan'da koronavirüs bilançosu artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2020 08:29 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 733, Meksika'da 485, Hindistan'da 553 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya, Meksika ve Hindistan'da koronavirüs bilançosu artıyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını can almaya devam ediyor.

ABD'nin ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 733 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 733 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 72 bin 833’e, vaka sayısı da 20 bin 286 artarak 1 milyon 884 bin 967’ye yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 374 bin 607 vaka ve 17 bin 907 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 154 bin 837 olarak açıklandı.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Salgını küçümseyen tavırlarıyla tanınan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada "ABD'den sonra en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke" olmuştu.

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü, mayısta 4,2 milyon kişinin tat, koku kaybı, öksürük ve yüksek ateş gibi Kovid-19 benzeri semptomlar gösterdiğini açıklamıştı.

MEKSİKA'DA CAN KAYBI 35 BİN 491'E YÜKSELDİ

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 485 artarak 35 bin 491'e ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 4 bin 685 artışla 304 bin 435'e çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 189 bin 63 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta virüs nedeniyle ilk ölüm yaşanmıştı.

HİNDİSTAN'DA ÖLENLERİN SAYISI 23 BİN 727'YE ULAŞTI

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 553 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 23 bin 727'e yükseldi.

Hindistan'da vaka sayısı son 24 saatte 28 bin 498 artarak 906 bin 752'ye çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 571 bin 460 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

(AA)

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