Brezilya, Meksika ve Hindistan'da koronavirüs ölümleri artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da Kovid-19 görülenlerin sayısı 2 milyonu aşarken, virüs nedeniyle son 24 saatte 1322 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1322 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 76 bin 688’e, vaka sayısı da 45 bin 403 artarak 2 milyon 12 bin 151’e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 402 bin 48 vaka ve 19 bin 38 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 296 bin 328 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Salgını küçümseyen tavırlarıyla tanınan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada "ABD'den sonra en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke" olmuştu.