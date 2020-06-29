Brezilya'nın önde gelen gazetesi Bolsonaro karşıtı kampanya başlattı

Gazete internet üzerinden askeri diktatörlüğün sosyal, ekonomik, çevresel, kültürel ve siyasi etkilerinin anlatıldığı ücretsiz bir seminer de düzenleyecek.

100 yıllık gazete, "Brezilya'nın hizmetindeki gazete" olan sloganını ülkedeki bir sonraki seçimlere kadar "demokrasinin hizmetindeki gazete" olarak değiştireceğini kaydetti.

Kampanyanın duyurulduğu yazıda, "Diktatörlüğün dehşetini gördük ve asla unutmayacağız ve her zaman demokrasinin yanında olacağız" denildi.

Gazete, demokrasiye olan desteklerini göstermeleri için okuyucularını sarı giymeye ve oy verenlerin Brezilya'da yüzlerce siyasi muhalifin kaybolduğu ya da öldürüldüğü 1964-1985 yılları arasındaki askeri rejimi acilen hatırlamaya çağırdı.

Folha de Sao Paulo gazetesi Pazar günü başlattığı kampanya ile ilgili açıklamasında "Bolsonaro yanlısı aşırılıkçıların 1985'te sivil yönetime dönülmesinden bu yana Brezilya demokrasisini en büyük 'stres testine' soktuklarını" yazdı.

'1980 ile 2000 arasında doğmuş kuşak için rehber'

Guardian gazetesinin haberine göre gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Sergio Davila kampanyanın, dönemin nefret uyandıran ancak Brezilya'nın aşırı sağcı lideri ve onun destekçileri tarafından halen övülen eylemleri ülke nüfusunun yarısından fazlasının hatırlayamayacak kadar genç olduklarını fark etmeleri üzerine başlattıklarını açıkladı.

1965 doğumlu Davila, Bazı Brezilyalıların 20 yıllık diktatörlüğün "yolsuzluktan azade, emniyet ve sosyal istikrarın altın çağı olduğu gibi romantik, hayali ve hatta biraz da huzur dolu düşüncesine kapılmış durumda olduklarını" kaydetti ve şöyle devam etti:

"Ancak bunların hepsi bir yalan. İnsanlar konuşmaya, kendilerini ifade etmeye, hükümeti eleştirmeye korkuyorlardı. İnsanlar gerçekten ne düşündüklerini söylemek için bir araya gelmekten korkuyorlardı."

Fikrin 1980 ile 2000 arasında doğmuş kuşak için bir rehber hazırlama niteliği taşıdığını söyleyen Davila, "Diktatörlüğün ne yaptığını anlayalım ki onu tekrarlamayalım" dedi.

Eski bir yüzbaşı olan Bolsonaro, sık sık ülkenin eski askeri yönetimine olan özlemini dile getirmiş ve kabinesini asker kökenli siyasetçilerle doldurmuştu.