BRICS nedir? Hangi ülkeler BRICS'e üye? Türkiye BRICS'e üye mi?

BRICS olarak adlandırılan oluşum, bu oluşuma dahil olan ülkeler arasında bulunan ikili ilişkilerin dayandığı bazı ilkeler ile ilerler. Bu ilkelerin başında eşitlik, ortak faydalar ve karşılıklı olarak devlet işlerine karışmama gibi şartlar gelmektedir. BRICS üyeleri olan ülkeler, bu ilkelere uymakla yükümlü tutulur.

BRICS nedir?

Baş harflerden oluşan bir kısaltma olan BRICS açılımı; Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti anlamına gelen bir terimdir. Adında yer alan baş harflerini taşıdığı ülkelerin ekonomilerini ifade etmek için kullanılır.

Kurulması için ilk fikir, 2012 yılında ortaya atılmış Delhi’de düzenlenen bir BIRCS zirvesinde Hindistan tarafından sunulmuştur. Zaman içinde genişletilmiş ve 2024 yılında toplamda 4 ülke BRICS bünyesine eklenmiştir.

Üye ülkelerinin temel özellikleri bulunan BRICS dahilinde olan ülkeler, yüksek nüfus, milli gelirlerinde görülen hızlı artışlar, doğal kaynak konusunda zengin olmaları ve iç tüketici sayılarının yüksek olması gibi çeşitli ortak özelliklere sahiptir.

BRICS ne işe yarar?

Belli başlı amaçlar doğrultusunda kurulmuş olan BRICS, kalkınmakta olan ülkelerin var olandan daha büyük bir temsile ve ağırlığa sahip olması için çalışmakta ve diğer ülkelere de bu amaç kapsamında çağrı yapmaktadır.

Gelişme süreçleri devam eden ülkelerin uluslararası alanlarda çok daha fazla söz sahibi olmasını sağlamak amacıyla kurulmuş olan BRICS’in tüm faaliyetleri bu amaç doğrultusunda düzenlenmektedir.

Hangi ülkeler BRICS'e üye?

BRICS ülkelerinin her birinin baş harfleri oluşuma verilen ismi oluşturur. Brezilya, Rusya, Çin, Hindistan, Güney Afrika Cumhuriyeti, İran, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gibi ülkeler BRICS üyesidir ve zaman içinde üye sayısı artmaktadır. BRICS'in kurulduğundan bu yana 2 katı kadar bir genişleme yaşadığı açıklanmıştır.

İlk ortaya çıktığında BRCI adı ile başlayan oluşumda Güney Afrika Cumhuriyeti yoktu. 2011 yılında yapılan zirveye Güney Afrika da katılınca isim BRICS olarak değiştirildi. Oluşumun merak edilen noktalarından biri de BRICS para birimidir. Ancak BRICS'in şu ana kadar (Eylül 2024) resmî olarak tanıtılan veya aktif bir şekilde kullanılan bir ortak para birimi bulunmuyor.

Türkiye BRICS'e üye mi?

Birkaç ülke ile birlikte Türkiye de uzun zamandır ve özellikle de son yıllarda BRICS üyeliği gündeme gelmiş olan ülkelerden biri olmuştur. Ancak henüz (Eylül 2024) bu konuda resmî bir açıklama yapılmamakla birlikte, Türkiye’nin BRICS üyesi olmak için başvurduğu belirtilmiştir.