BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'de belediye otobüsünün bisiklete çarpması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.
Ülkede her yıl eylül ayının üçüncü pazar günü düzenlenen "Arabasız Gün" etkinliklerinde bu yıl trafik kazası meydana geldi.
Sadece resmi ve toplu taşıma araçlarına izin verilen etkinlikte, bir belediye otobüsü bisiklete çarptı.
Kazada, 78 yaşındaki bisiklet sürücüsü Ilse Van de Keere ile otobüsteki 2 kişi yaralandı.
Hastaneye kaldırılan Keere'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
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