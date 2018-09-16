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Brüksel'de "Arabasız Gün"de trafik kazası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 20:21 | Son Güncelleme

Sadece toplu taşıma ve resmi araçlara izin verilen "Arabasız Gün"de otobüs bisiklete çarptı - Kazada 3 kişi yaralandı

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'de belediye otobüsünün bisiklete çarpması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Ülkede her yıl eylül ayının üçüncü pazar günü düzenlenen "Arabasız Gün" etkinliklerinde bu yıl trafik kazası meydana geldi.

Sadece resmi ve toplu taşıma araçlarına izin verilen etkinlikte, bir belediye otobüsü bisiklete çarptı.

Kazada, 78 yaşındaki bisiklet sürücüsü Ilse Van de Keere ile otobüsteki 2 kişi yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Keere'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
"Arabasız gün" bisiklet Brüksel Kaza

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