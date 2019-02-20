BTP Genel Başkanı Haydar Baş, sevenleri ile buluşacak

İSTANBUL, (DHA) - Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş gelen yoğun istek üzerine bir kez daha sevenleriyle buluşacak. 24 Şubat Pazar günü ikincisi düzenlenecek olan gece Şişli’de Salon Figaro’da gerçekleşecek.

Program öncesi değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Haydar Baş “Kaleme aldığımız Hoş Geldin Atatürk eseri ile gerçek Atatürk'ü anlatıyoruz, yazdığımız Milli Ekonomi Modeli ile kapitalizmin tarihe gömülmesini sağlıyoruz, ortaya koyduğumuz Ehl-i Beyt külliyatıyla Alevi-Sünni ayrışmasına son vermeye çalışıyoruz. Bu çabalarımızın halkın gönlünde büyük karşılık bulması bizi son derece memnun ediyor. Zaten Türkiye'nin de hem ekonomik hem de sosyal açıdan farklı bir çıkış yolu da yoktur. Bu milleti Hacı Bektaşı Veli mayası ile Sağ-Sol, Alevi-Sünni, Kürt-Türk demeden bir çatı altında bir ve beraber yapacağız. Ülkemizin huzur içinde yaşaması için ötekileştirmeden yapılması gereken de budur” diye konuştu.

“TÜRKİYE’DEKİ SORUNLAR HER KESİMİ İLGİLENDİRİYOR”

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği İstanbul Florya'da düzenlenen ilk sosyal medya gecesiyle ilgili “Her kesimden temsilcilerin yer aldığı, sağcısı, solcusu, muhafazakârıyla farklı bakış açısına sahip vatandaşların bizleri dikkatle dinlemesi, ortaya koyduğumuz çözüm yollarını ayakta alkışlamaları bizleri son derece memnun etmiştir” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Baş, sohbetin konusuyla ilgili de değerlendirmede bulundu.