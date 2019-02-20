HABER

BTP Genel Başkanı Haydar Baş, sevenleri ile buluşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 15:43 | Son Güncelleme

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof.

BTP Genel Başkanı Haydar Baş, sevenleri ile buluşacak

İSTANBUL, (DHA) - Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş gelen yoğun istek üzerine bir kez daha sevenleriyle buluşacak. 24 Şubat Pazar günü ikincisi düzenlenecek olan gece Şişli’de Salon Figaro’da gerçekleşecek.

Program öncesi değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Haydar Baş “Kaleme aldığımız Hoş Geldin Atatürk eseri ile gerçek Atatürk'ü anlatıyoruz, yazdığımız Milli Ekonomi Modeli ile kapitalizmin tarihe gömülmesini sağlıyoruz, ortaya koyduğumuz Ehl-i Beyt külliyatıyla Alevi-Sünni ayrışmasına son vermeye çalışıyoruz. Bu çabalarımızın halkın gönlünde büyük karşılık bulması bizi son derece memnun ediyor. Zaten Türkiye'nin de hem ekonomik hem de sosyal açıdan farklı bir çıkış yolu da yoktur. Bu milleti Hacı Bektaşı Veli mayası ile Sağ-Sol, Alevi-Sünni, Kürt-Türk demeden bir çatı altında bir ve beraber yapacağız. Ülkemizin huzur içinde yaşaması için ötekileştirmeden yapılması gereken de budur” diye konuştu.

“TÜRKİYE’DEKİ SORUNLAR HER KESİMİ İLGİLENDİRİYOR”

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği İstanbul Florya'da düzenlenen ilk sosyal medya gecesiyle ilgili “Her kesimden temsilcilerin yer aldığı, sağcısı, solcusu, muhafazakârıyla farklı bakış açısına sahip vatandaşların bizleri dikkatle dinlemesi, ortaya koyduğumuz çözüm yollarını ayakta alkışlamaları bizleri son derece memnun etmiştir” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Baş, sohbetin konusuyla ilgili de değerlendirmede bulundu.

Türkiye’de yaşanan sorunların her kesimi ilgilendirdiğini kaydeden Baş, şunları söyledi:

“Ülkemizin sorunlarını herkes ifade ediyor, gerçek manada çözüm üreten bir başka kadro ise maalesef yok. İşte bu sebeple milletimiz kurtulmak istedikleri karanlıkta bizleri güneş misali görmektedir. Bu güneş sadece Türkiye'ye değil kapitalizmin pençesinde ezilen, sömürülen halklara da umut olmuştur. Milli Ekonomi Modeli'mizi parça parça hayata geçiren Rusya ve Çin nasıl dünya liderliğinde yarış veriyorsa, Türkiye de bu modeli uyguladığında hak ettiği noktaya gelecektir. Kapitalist düzen derhal terk edilmelidir. Ülkemizin kapitalist düzenin en büyük aldatmacalarından olan hard currency denilen krediler ile dövizle borçlanarak piyasalara para bulmaya uğraşmasına gerek yoktur. Yatırım ve üretim yerli, milli para ile ve öz kaynaklar ile sağlanabilir. Merkez Bankası'na para basma hakkını tekrar kazandırarak senyorajın devreye konması ile Gayri Safi Milli Hasıla'nın (GSMH) karşılığında paranın basılması, yani milli para düzenine geçilmesi; ithalat ve ihracatta sabit kur sisteminin uygulanmaya başlaması acilen gerekiyor. Bunların ayrıntıları bugün dünyanın üç büyük ekonomi tezinden biri olarak kabul edilen ve 4 milyar insanın yaşadığı BRICS ülkelerinde uygulanan Milli Ekonomi Modeli'nde vardır.”

(YENİDEN) BTP Genel Başkanı Haydar Baş, sevenleri ile buluşacak

Bu fotoğraf hayatını değiştirdi! Bu fotoğraf hayatını değiştirdi!
Yılda sadece 3 kez yapılıyor! Duyan tabağını alıp koşuyor Yılda sadece 3 kez yapılıyor! Duyan tabağını alıp koşuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

Meral Akşener'den flaş Mersin açıklaması: Bu hain bir kumpas!

Meral Akşener'den flaş Mersin açıklaması: Bu hain bir kumpas!

Bomba iddia! Daha yeni evlenmişlerdi...

Bomba iddia! Daha yeni evlenmişlerdi...

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Gelen hastayı gören hemşire hayatının şokunu yaşadı!

Gelen hastayı gören hemşire hayatının şokunu yaşadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Belediye Başkanı'nın makam aracıyla okula gittiler!

Instagramdan ulaştıkları Başkan'ın makam aracıyla okula gittiler

Bir annenin yardım çığlığı 'Zamanı durdurmak istiyorum'

Bir annenin yardım çığlığı 'Zamanı durdurmak istiyorum'

Hatay'a kan donduran görüntü! 3 kadın bu halde bulundu

Hatay'a kan donduran görüntü! 3 kadın bu halde bulundu

TCDD Genel Müdürü görevden alındı

TCDD Genel Müdürü görevden alındı

Devlet hastanesine şaşırtan görüntü! 'Burası pis' deyip eline fırçayı alınca...

Devlet hastanesine şaşırtan görüntü! 'Burası pis' dedi ve...

Cezaevinde çok kitap okuyan tutuklu ve hükümlüye ödül

Cezaevinde çok kitap okuyan tutuklu ve hükümlüye ödül

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.