KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Güzellik - Moda

Bu 2. el iş fikri yeniden moda oldu: Ünlülerin kıyafetlerini giymek ister misiniz?

Hızla büyüyen ikinci el moda sektörü, bu kez çöpe gitmek üzere olan ünlü kıyafetlerini yeniden hayata döndüren iki İngiliz kardeşin başarı hikayesiyle gündemde. David Beckham’ın giydikleri de dahil olmak üzere nadir tasarım parçalarını geri dönüşüm tesislerinin derinliklerinden çıkaran marka, her yıl binlerce kıyafeti çöplükten kurtararak hem büyük bir gelir elde ediyor hem de moda endüstrisinin devasa çevre yükünü hafifletiyor. İşte detaylar...

Bu 2. el iş fikri yeniden moda oldu: Ünlülerin kıyafetlerini giymek ister misiniz?
Sedef Karatay

Kıyafetlerin çöplüğe gitmesini düşündüğünüzde aklınıza muhtemelen artık kullanılamaz hale gelmiş parçalar gelir. Oysa kimi zaman tek üretilmiş tasarım elbiseler ya da ünlülerin giydiği kıyafetler bile atılabiliyor. İşte tam bu noktada, vintage ve ikinci el modayı yeniden piyasaya süren iki kardeş devreye girmiş.

Bu 2. el iş fikri yeniden moda oldu: Ünlülerin kıyafetlerini giymek ister misiniz? 1

İngiltere merkezli marka, her gün ortalama 1.500 kıyafeti geri dönüştürüyor ve her yıl 50 konteyner dolusu tekstilin çöpe gitmesini engelliyor. David Beckham’ın giydiği bir ceketin yok edilmesini düşünmek bile onlara göre bir 'trajedi'.

BİR ÖĞRENCİ ODASINDA BAŞLAYAN SERÜVEN

Şirketin kurucusu Zac Hembry (33), Londra’daki üniversite yıllarında al-sat yaparken kıyafet işine merak sarmış. Mezun olunca kardeşi Josh Hembry (36)’yi de yanına alarak işi büyütmeye karar vermişler.

Başlangıçta ailelerinin Suffolk’taki evinde çalışan ikili, daha sonra bir apartmanın altındaki eski bir depoya taşınıp ilk çalışanlarını işe almışlar.

Bu 2. el iş fikri yeniden moda oldu: Ünlülerin kıyafetlerini giymek ister misiniz? 2

DEPOLARDA GİZLİ 'MODA HAZİNELERİ'

Avrupa, İngiltere ve ABD’deki tekstil geri dönüşüm şirketlerinden toplu kıyafet satın alarak içlerinden değerli parçaları ayıklıyor.

**Zac, yüksek değerli ürünleri bulmanın çoğu zaman "şans ve araştırmanın birleşimi" olduğunu söyledi:

  • David Beckham’ın giydiği ceket: "Nadir bir parça olduğunu fark ettik. Araştırınca, Los Angeles’ta tasarımcı Jerry Lorenzo tarafından üretilmiş tek bir adet olduğunu öğrendik. Beckham’ın giydiği fotoğraflarla karşılaştırarak doğruladık."
  • Özel dikim özel marka takım elbisesi
  • Orijinal, tek baskı müzik grubu tişörtleri
  • Maçta giyilmiş spor formaları

Bu 2. el iş fikri yeniden moda oldu: Ünlülerin kıyafetlerini giymek ister misiniz? 3

500 BİN ÜRÜN, HAFTALIK 10 BİN SATIŞ

Firma bugün 50.000 metrekarelik bir depoda 500.000’den fazla kıyafet barındırıyor ve haftada ortalama 10.000 satış yapıyor.

Yalnızca geri dönüştürdükleri kıyafetlerle yılda 5.000 otomobilin yaydığı karbon kadar emisyonun önüne geçiyorlar.

Zac’e göre modadaki hızlı tüketim mutlaka yavaşlamalı: "Bir kıyafetin üretilmesi sırasında oluşan kirliliği düşündüğünüzde, herkesin bir sorumluluğu olduğunu görüyorsunuz."

Bu 2. el iş fikri yeniden moda oldu: Ünlülerin kıyafetlerini giymek ister misiniz? 4

10 MİLYON STERLİNLİK BÜYÜK BAŞARI

Kuruluş döneminde bazı büyük markalardan "ikinci el satışa" yönelik uyarı mektupları aldıklarını belirten Zac, bugün bunun tamamen tersine döndüğünü söyledi. Artan çevre bilinci ve büyüyen ikinci el pazarı sayesinde şirket yılda 10 milyon sterlin ciroya ulaştı.

Pandemi döneminde personel açısından zorlu bir süreç yaşasalar da, ikinci el alışverişin yükselişi işletmeyi ayakta tuttu.

Bu 2. el iş fikri yeniden moda oldu: Ünlülerin kıyafetlerini giymek ister misiniz? 5

GELECEĞE DÖNÜK PLANLAR: YENİ ÜRÜN HATLARI VE BAĞIŞ MODELLEMESİ

Kardeşler, geniş pazar yerlerini doğrudan rakip görmüyor; ancak ikinci el pazarındaki rekabeti yakından takip ediyor. Gelecekte geliştirdikleri araçları hayır kurumlarında kullanmak, yeni ürün kategorileri açmak ve hatta emanet satış modellerine yönelmek istiyorlar.

Zac’ın girişimcilere tavsiyesi ise net: "20 yeni şey denersiniz, bir tanesi tutar. Yıllar içinde o bir tanesi sizi büyütür. Önemli olan denemeye devam etmek."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bu 'kötü rekor' gündem oldu: 20 bin taş çıkarıldı Bu 'kötü rekor' gündem oldu: 20 bin taş çıkarıldı
29 Kasım Cumartesi: Burçları neler bekliyor?29 Kasım Cumartesi: Burçları neler bekliyor?

Anahtar Kelimeler:
Girişimcilik İngiltere David Beckham moda ikinci el
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.