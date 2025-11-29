Bu 2. el iş fikri yeniden moda oldu: Ünlülerin kıyafetlerini giymek ister misiniz?

Kıyafetlerin çöplüğe gitmesini düşündüğünüzde aklınıza muhtemelen artık kullanılamaz hale gelmiş parçalar gelir. Oysa kimi zaman tek üretilmiş tasarım elbiseler ya da ünlülerin giydiği kıyafetler bile atılabiliyor. İşte tam bu noktada, vintage ve ikinci el modayı yeniden piyasaya süren iki kardeş devreye girmiş.

İngiltere merkezli marka, her gün ortalama 1.500 kıyafeti geri dönüştürüyor ve her yıl 50 konteyner dolusu tekstilin çöpe gitmesini engelliyor. David Beckham’ın giydiği bir ceketin yok edilmesini düşünmek bile onlara göre bir 'trajedi'.

BİR ÖĞRENCİ ODASINDA BAŞLAYAN SERÜVEN

Şirketin kurucusu Zac Hembry (33), Londra’daki üniversite yıllarında al-sat yaparken kıyafet işine merak sarmış. Mezun olunca kardeşi Josh Hembry (36)’yi de yanına alarak işi büyütmeye karar vermişler.

Başlangıçta ailelerinin Suffolk’taki evinde çalışan ikili, daha sonra bir apartmanın altındaki eski bir depoya taşınıp ilk çalışanlarını işe almışlar.

DEPOLARDA GİZLİ 'MODA HAZİNELERİ'

Avrupa, İngiltere ve ABD’deki tekstil geri dönüşüm şirketlerinden toplu kıyafet satın alarak içlerinden değerli parçaları ayıklıyor.

**Zac, yüksek değerli ürünleri bulmanın çoğu zaman "şans ve araştırmanın birleşimi" olduğunu söyledi:

David Beckham’ın giydiği ceket: "Nadir bir parça olduğunu fark ettik. Araştırınca, Los Angeles’ta tasarımcı Jerry Lorenzo tarafından üretilmiş tek bir adet olduğunu öğrendik. Beckham’ın giydiği fotoğraflarla karşılaştırarak doğruladık."

Özel dikim özel marka takım elbisesi

Orijinal, tek baskı müzik grubu tişörtleri

Maçta giyilmiş spor formaları

500 BİN ÜRÜN, HAFTALIK 10 BİN SATIŞ

Firma bugün 50.000 metrekarelik bir depoda 500.000’den fazla kıyafet barındırıyor ve haftada ortalama 10.000 satış yapıyor.

Yalnızca geri dönüştürdükleri kıyafetlerle yılda 5.000 otomobilin yaydığı karbon kadar emisyonun önüne geçiyorlar.

Zac’e göre modadaki hızlı tüketim mutlaka yavaşlamalı: "Bir kıyafetin üretilmesi sırasında oluşan kirliliği düşündüğünüzde, herkesin bir sorumluluğu olduğunu görüyorsunuz."

10 MİLYON STERLİNLİK BÜYÜK BAŞARI

Kuruluş döneminde bazı büyük markalardan "ikinci el satışa" yönelik uyarı mektupları aldıklarını belirten Zac, bugün bunun tamamen tersine döndüğünü söyledi. Artan çevre bilinci ve büyüyen ikinci el pazarı sayesinde şirket yılda 10 milyon sterlin ciroya ulaştı.

Pandemi döneminde personel açısından zorlu bir süreç yaşasalar da, ikinci el alışverişin yükselişi işletmeyi ayakta tuttu.

GELECEĞE DÖNÜK PLANLAR: YENİ ÜRÜN HATLARI VE BAĞIŞ MODELLEMESİ

Kardeşler, geniş pazar yerlerini doğrudan rakip görmüyor; ancak ikinci el pazarındaki rekabeti yakından takip ediyor. Gelecekte geliştirdikleri araçları hayır kurumlarında kullanmak, yeni ürün kategorileri açmak ve hatta emanet satış modellerine yönelmek istiyorlar.

Zac’ın girişimcilere tavsiyesi ise net: "20 yeni şey denersiniz, bir tanesi tutar. Yıllar içinde o bir tanesi sizi büyütür. Önemli olan denemeye devam etmek."