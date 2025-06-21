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Bu 3 şeyi mutfağınıza asla sokmayın! Çocuk doktoru uyardı...

Mikroplastikler ve kimyasallar her yerde, özellikle yaz aylarında çocuklarımız için tehlike saçıyor. Çocuk doktoru Manasa Mantravadi, çocukların gelişim halindeki bedenlerinin toksik maddelere karşı ne kadar hassas olduğunu vurguladı. Peki, mutfağınızda hangi ürünlerden uzak durmalısınız? İşte Mantravadi’nin asla kullanmadığı üç şey ve sağlıklı alternatifler haberimizde…

Bu 3 şeyi mutfağınıza asla sokmayın! Çocuk doktoru uyardı...
Sedef Karatay

Çocuk doktoru Manasa Mantravadi, çocuk sağlığını tehdit eden toksik maddelere karşı aileleri uyarıyor. Mikroplastikler ve kimyasallar artık hayatımızın her alanında, özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklar bu riski daha da büyütüyor. Peki, çocuklarınızı bu tehlikelerden nasıl koruyacaksınız?

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ÇOCUKLAR DAHA HASSAS

Dr. Mantravadi, çocukların yalnızca “küçük insanlar” olmadığını vurguluyor: “Bedenleri hala gelişim aşamasında, bu yüzden zararlı maddelere karşı çok daha savunmasızlar.” Çocukların vücut ağırlıklarına oranla yetişkinlerden daha fazla tükettiğini belirten doktor, bu durumun toksik kimyasalların etkisini artırdığını söylüyor.

“Beyin, hormonlar, akciğerler, bağışıklık ve sindirim sistemleri gelişim halindeyken, bu kimyasallar hormon dengesini ve sinir sistemi gelişimini bozabilir” dedi.

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UZUN VADELİ RİSKLER

Mantravadi, bu kimyasalların etkilerinin çocuklukla sınırlı kalmadığını, kemiklerde ve yağda biriken maddelerin ileride astım, dikkat eksikliği, metabolik sorunlar, kısırlık ve hatta kanser gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor.

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YAZ AYLARINDA ARTAN TEHLİKE

Mikroplastikler her zaman sorun olsa da, yazın havasız arabalar, sıcak havalar, pipetler ve plastik poşetlerin sıkça kullanıldığı piknik gibi etkinlikler bu riski artırıyor. Mantravadi, bu “plastik fırtınalarına” karşı dikkatli olunmasını öneriyor.

MUTFAĞA SOKULMAMASI GEREKEN 3 ŞEY

Dr. Mantravadi, mutfağında asla yer vermediği üç şeyi şöyle sıralıyor:

Plastik mutfak eşyaları: Sıcak yiyeceklere mikroplastik sızdıran poşetler, kaplar ve gereçler.

Ağır kimyasal temizlik malzemeleri: Bunlar yerine karbonat ve sirke kullanıyor.

Şekerli, aşırı işlenmiş atıştırmalıklar: “Çocuk dostu” diye pazarlansa da zararlı.

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ÇÖZÜM: GÜVENLİ ALTERNATİFLER

Mantravadi, plastik yerine cam ve paslanmaz çelik ürünleri öneriyor. “Çocuklarınızın sağlığı için mutfakta küçük değişiklikler büyük fark yaratabilir” dedi.

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