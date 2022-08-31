Bu 5 madde ile 5 kilo fazlanızdan kurtulun!

Fazla kilolar özellikler kadınların rahatsız olduğu durumların başında geliyor. Hem sağlığınız için hem de fazla kiloları kolayca verebilmek için dikkat etmeniz gereken önemli noktalar bulunuyor. Kilo vermenize yardımcı olacak ipuçlarını sizler için haberimizde derledik.

5 MADDE İLE 5 KİLODAN KURTULUN!

1) Gün içinde ana öğünlerde en fazla 1-2 dilim ekmek tüketin.

2) Gün içinde ana öğünlerin birinde et diğerinde sebze tercih edin.

3) Ana yemeklerin yanına mutlaka yoğurt tercih edin.

4) Bazı akşamlar ana yemek yerine sadece sadece yoğurt tüketin.

5) Her gün mutlaka 1 saat tempolu yürüyüş yapın.





