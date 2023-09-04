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  4. Bu acıya yürek dayanmaz! Sevgilisinin öldüğünü duyan genç kız intihar etti

Bu acıya yürek dayanmaz! Sevgilisinin öldüğünü duyan genç kız intihar etti

04.09.2023 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde Salihcan Kaya (21) ile kuzeni S.K. (20) arasında kız meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavgada S.K.'yı boğazından bıçaklayan Kaya, kuzeninin öldüğünü düşünerek evinde silahla intihar etti. Kaya’nın sevgilisi H.B. (22) de sevgilisinin ölüm haberini alınca evindeki silahla intihar etti. Hayatını kaybeden gençlerin otopsilerinin ardından bugün aynı yerde toprağa verileceği öğrenildi. İşte detaylar...

Bu acıya yürek dayanmaz! Sevgilisinin öldüğünü duyan genç kız intihar etti

Edinilen bilgiye göre, olay dün gece Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün Beldesi Süme Mahallesinde gerçekleşti. Salihcan Kaya (21) amcasının oğlu S.K. (20) ile kız meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından çıkan arbedede Salihcan Kaya elindeki bıçakla S.K.’yı boğazından bıçakladı. Kanlar içinde yere serilen S.K.’yı gören Salihcan Kaya ise kuzeninin öldüğünü düşünerek evine giderek silahla intihar etti.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Salihcan Kaya ve S.K.’ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Kürtün Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan silahla intihar eden Salihcan Kaya burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Salihcan Kaya’nın sevgilisi olduğu iddia edilen H.B. (22) ise ölüm haberini alınca evindeki silahla intihar etti. Ağır yaralı olarak Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırılan H.B, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayda ağır yaralanan S.K, Gümüşhane Devlet Hastanesindeki müdahalesinin ardından gece yarısı Trabzon’daki hastanede tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden gençlerin otopsilerinin ardından bugün aynı yerde toprağa verileceği öğrenildi.

İHA

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İntihar Gümüşhane

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