Bu alışkanlığı hemen bırakın: Sizi hasta ediyor

Evimizi güvenli alan olarak görürüz. Ancak, kendi evimize bazı zehirler yerleştiriyoruz. Uzmanlar, evinizde asla bulundurmamanız gereken malzemeleri nedenleriyle beraber paylaştı.

Birçok temizlik ürünü endüstriyel tip ambalajlarda paketlenirken, bazıları meyve, çiçek, gökkuşakları ve diğer çekici görüntüleri taşıyan renkli şişelere doldurulur. Temizlik ürünleri, yutulduğunda, solunduğunda, cilde veya göze döküldüğünde zehirli olabilen sürfaktanlar, alkoller ve dezenfektanlar gibi zehirli kimyasallar içerebilir.

NAFTALİNLER

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından potansiyel kanserojen olarak kabul edilen naftalin içerdiği biliniyor. Kömür katranı veya ham petrol ve genellikle araba egzozunda, sigara dumanında ve orman yangınlarından çıkan dumanda bulunur. Naftalin maruziyeti konfüzyon, vertigo ve uyuşukluk gibi nörotoksik etkilere neden olabilir.

Oküler etkiler ve renal etkiler naftalinin hayvanlarda kansere neden olduğu bulunmuştur. Ancak insanlarda onaylanmış herhangi bir kanser vakası yok. Buna rağmen, hala bir dizi olumsuz sağlık etkisi ile bağlantılıdır ve özellikle yanlışlıkla onları tüketebilecek çocuklar için ciddi sağlık riskleri oluşturur.

DUŞ PERDESİ

Bir duş perdesi nasıl toksik olabilir? Ftalat içeriyorsa olabilir. Çoğu plastik duş perdesi astarı, esnekliğine ve dayanıklılığına yardımcı olacak bileşikler içerir. Ftalatlar sadece östrojen bozucu olarak bilinen ve östrojeni taklit edebilen ve vücudunuzun bunlara uygun olmayan şekilde tepki vermesine neden olabilen yüzlerce bileşikten biri. Veya bu hormonları bloke edebilir, uyarabilir veya engelleyebilirler.Hormon sisteminize müdahale ederek, bu kimyasalların sorumlu olduğuna dair artan kanıtlar vardır.

KOKU YAYAN TÜM EŞYALAR

Parfüm, boya kısaca koku içeren ürünler endokrin bozucu olmanın yanı sıra sisteminiz için ciddi bir toksin oluşturabilir. Koku içeren yaygın gizli toksik maddeler şunlardır:

Oda spreyleri,

Yumuşatıcı,

Parfümler,

Güneş kremleri,

Temizlik ürünleri,

Çamaşır deterjanları,

Böcek ilaçları,

Kozmetikler,

Şampuanlar,

Saç kremleri,

Kokulu mumlar.

Koku içeren ürünlere maruz kalma, yorgunluk, cilt reaksiyonları, nefes alma güçlükleri ve migren baş ağrıları gibi birçok sağlık sorunuyla ilişkilendirilmiştir. Kimyasal duyarlılığa sahip insanların %82'si, kokulu ürünlerden olumsuz etkiler bildiriyor.



