Sık yapılan bu yanlış havluların sertleşmesine neden oluyor! Tek malzeme ile havlularınızı yeni alınmış gibi yumuşacık yapabilirsiniz

Herkes cildini yumuşak bir yüzeye silmek istiyor. Ancak havlular ilk alındığında istenilen yumuşaklık mümkün olsa da zamanla sertleşmeler meydana gelebiliyor. Havluda görülen sertleşme havlu temiz olsa bile bakımsız bir görünüme sebep oluyor. Bu nedenle birçok kadın havluları sertleştikten sonra ya atıyor ya da ayak havlusu haline getiriyor. Temizlik uzmanları havlularınızı eskisi gibi yumuşacık hale getirecek temizlik tüyolarını veriyor. Yumuşak havlular için ilk olarak doğru yıkamak gerekiyor.

ÇOK FAZLA DETERJAN KULLANMAYIN

İrlandalı yazar Laura de Barra, TikTok üzerinden havlu liflerine en iyi nasıl bakılacağını anlatan bir video yayınladı. Barrqa, "Yıkandıktan sonra havlularınızın oldukça gevrek veya sert olduğunu fark ederseniz, bunun nedeni liflerde ürün birikmesidir. Dolayısıyla, havluları doğası gereği düşünürsek, süper güçleri emilimdir, bu yüzden eğer bir yıkamadaysa ve yeterince durulama yapılmadıysa, bunun nedeni genellikle tamburun çok dolu olması veya aslında çok fazla deterjan kullanmış olmanızdır.

SİRKE KULLANIN

"Tekrar yumuşatmak için havluları hiç deterjan kullanmadan yıkamanız gerekiyor. Bu yüzden havlularınızı normal şekilde tambura atın ve ardından deterjan gözünün içine iki bardak sirke koyarak çalıştırın." Sirke ile havlularınız eski yumuşaklığına geri dönecektir.

KARBONAT DA ETKİLİ SONUÇLAR SAĞLAYACAKTIR

Her konuda yardımınıza yetişen karbonat havluları yumuşatmak için de yardımcınız olacak. Havluları yıkamak için çamaşır makinesine koyduğunuzda, deterjan ile birlikte aynı göze yarım bardak kadar karbonat ekleyin. Karbonat hem havlularınızı yumuşatacak hem de temizlenmesinde olumlu etkisi olacaktır.

