Bu ay önemli olaylar bizi bekliyor! İşte 2019 Mart ayı burç yorumları

Mart ayına olumlu gelişmelerle başlıyorsunuz. Yüzünüzü güldürecek haberler alabilirsiniz. Seyahatleriniz sıklaşabilir. Yeni bir eğitime başlamak isteyebilirsiniz. 1 Mart tarihinde Venüs Kova burcuna geçiyor. 26 Mart’a kadar kariyer hayatınızda altın döneminizi yaşayabilirsiniz. Yeni iş teklifleri alabilirsiniz. Mevcut işinizde terfi alabilirsiniz. Çalışmıyorsanız gelecekteki planlarınızı gerçekleştirmek için harekete geçebilirsiniz. 5 Mart itibariyle yılın ilk Merkür retrosu Balık burcunda başlıyor olacak. 5-28 Mart arası dostlarınızla paylaştığınız şeyler başkalarının kulağına gidebilir. En özel şeylerinizi kendinize saklamanız yerinde olacaktır. 6 Mart’ta 15 derece Balık burcunda gerçekleşecek yeniay ile hayatınızda yeniliklere yer açmak için şansınız açılıyor. Yaptığınız işle daha büyük kitlelere sesinizi duyurabilirsiniz. Retro devam ettiği için yeni şeylerde her şeyi iki kere kontrol edin. 6 Mart itibariyle Uranüs tekrardan Boğa burcuna geçiyor. Sizin burcunuzda 7 sene boyunca hareketini devam ettirecek Uranüs, hayatınızın her alanında sizi değiştirmeye geliyor. Yavaş yavaş olacak ama bu değişim hayatınıza yeni bir enerji getirecek. 21 Mart tarihinde Güneş Koç burcuna geçiyor. 20 Nisan’a kadar sağlık durumunuzun iyiye gittiğini görebilirsiniz. Psikolojik olarak da rahatlıyorsunuz. Artık geçmişi tamamen silip, önünüze bakıyorsunuz. 21 Mart’ta 0 derece Terazi burcunda oluşacak dolunay sağlığınızda negatif durumlara sebep olabilir. Kendinizi ihmal etmeyin. Ofis ortamında da gerginlikler yaşayabilirsiniz. 26 Mart’ta Venüs Balık burcuna geçiyor. 20 Nisan tarihine kadar şansınızın açık olduğu bir dönemdesiniz. Bazılarınız yaptığı işte üne bile kavuşabilir. Aşk hayatınızda hareketlenmeler olabilir. Bir arkadaş ortamında yeni biriyle tanışabilirsiniz. 28 Mart’ta Merkür retrosu bitiyor. 31 Mart tarihinde Mars İkizler burcuna geçiyor. 16 Mayıs tarihine kadar maddi konularda gelişme yaşayabilirsiniz. Fakat bu kolayca olmayabilir. Önce hak ettiğiniz para için savaşmanız gerekebilir. Siz emek verdikçe karşılıksız kalmayacaktır.

Mart ayına başladığınızda ilişkinizle ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. 1 Mart tarihinde Venüs Kova burcuna geçiyor. 26 Mart’a kadar finansal konularınızda pozitif gelişmeler yaşayabilirsiniz. Büyük miktarda bir para elinize geçebilir. Miras ile ilgili konunuz varsa lehinize sonuçlanabilir. 5 Mart itibariyle yılın ilk Merkür retrosu Balık burcunda başlıyor olacak. 5-28 Mart arası seyahatlerinizde dikkatli olmalısınız. Pasaport, bavul gibi eşyalarınızı gözünüzün önünden ayırmayın. Rötarlar olabilir. Programınızı geniş geniş ayarlayın. Akademik konularda işleriniz yavaş ilerleyebilir. Yurt dışı bağlantılı işlerinizde her şeyi iki kere kontrol etmeniz yerinde olacaktır. 6 Mart’ta 15 derece Balık burcunda gerçekleşecek yeniay eğitim hayatınızda, uluslararası işlerinizde yeni bir sayfa açmak için destekleyecektir. Fakat retroda olduğumuzu unutmayalım. Her şeyi dikkatlice irdeleyelim. 6 Mart itibariyle Uranüs tekrardan Boğa burcuna geçiyor. 7 sene boyunca büyük değişimler yaşayacaksınız. Bulunduğunuz ortamı değiştirebilirsiniz. Yeni dostlar, yeni iş ortamı, yeni eğitim alanı gibi hayatınıza direkt etki edecek değişimler yaşayabilirsiniz. Dostlarınızın birkaçını hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Bazılarınız elde ettiği başarılarla üne kavuşabilir. 21 Mart tarihinde Güneş Koç burcuna geçiyor. 20 Nisan’a kadar kariyer hayatınıza gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yöneticinizin sizi takdir ettiği, daha yüksek mevkilere ulaşabileceğiniz günler yaşayabilirsiniz. 21 Mart’ta 0 derece Terazi burcunda oluşacak dolunay ailevi konularda gergin olmanıza sebep olabilir. İstemeden ailenize karşı sesinizi yükseltebilirsiniz. Evinizin içinde riskli işlerden kaçının. Ufak kazalar oluşabilir. 26 Mart’ta Venüs Balık burcuna geçiyor. 20 Nisan tarihine kadar yılın en mutlu dönemlerinden birini yaşayabilirsiniz. İçinizdeki sevinç ve huzur anlatılamayacak kadar güzel olacak. Olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Eğitim hayatınızda parlayabilirsiniz. 28 Mart’ta Merkür retrosu bitiyor. 31 Mart tarihinde Mars İkizler burcuna geçiyor. 16 Mayıs tarihine kadar sağlığınızla ilgili konulara enerjinizi harcayabilirsiniz. Hastanelerde vakit geçirebilirsiniz. Duygusal olarak artık arka planda kalmayacaksınız. Sevginizi, öfkenizi tüm duygularınızı karşı tarafa belli edeceksiniz. Yoga, meditasyon gibi aktivitelere ilginiz artabilir.

Şanslı ve olumlu günler: 1-2-10-11-12-15-16-19-20-28-29

Düşük enerjili günler: 3-4-8-9-17-18-30-31

Aşkta güzel günler: 1-2-28-29

Bahsedilen günleri yükselen burcunuza göre takip ederseniz daha net bilgiler elde edersiniz. Yükselen burcunuzun da Mart ayı yorumlarını okumayı unutmayınız.

Olumlu günlerinizi değerlendirirken Ay’ın boşlukta olduğu zamanları dikkate almanız gereklidir. Yeni bir şeye adım atmak için uygun zamanlar değildir. 5-28 Mart arası da Merkür retrosu olduğunu hesaba katmayı unutmayınız. Düşük enerjili günlerinizde sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

Mart ayında Türkiye saatiyle Ay’ın boşlukta olacağı zamanlar:

2 Mart 21:47-22:06

5 Mart 11:05-11:10

7 Mart 22:08-23:27

9 Mart 20:13’ten 10 Mart 10:09’a kadar

12 Mart 12:30-18:47

14 Mart 15:30’dan 15 Mart 00:49’a kadar

16 Mart 21:02’den 17 Mart 03:56’ya kadar

18 Mart 18:18’den 19 Mart 04:41’e kadar

21 Mart 00:58-04:27

22 Mart 21:10’dan 23 Mart 05:16’ya kadar

25 Mart 05:23-09:05

27 Mart 05:36-17:07

30 Mart 03:04-04:45

TERAZİ

Mart ayına ailenize odaklanarak başlıyorsunuz. Evinizde vakit geçirmek isteyebilirsiniz. 1 Mart tarihinde Venüs Kova burcuna geçiyor. 26 Mart’a kadar hayatınızın her evresinde şansınız çok açık olacak. Bu dönem olmaz dediğiniz her şey gerçek olabilir. Aşk hayatınızda da hareketli, tutkulu bir dönem başlıyor olacak. Çocuğu olmayanlar varsa bu dönem denemeleri hayırlı haberi almalarına destek olabilir. 5 Mart itibariyle yılın ilk Merkür retrosu Balık burcunda başlıyor olacak. 5-28 Mart arası sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Geçmişteki rahatsızlığınız nüks edebilir. Bir teşhis alırsanız mutlaka başka doktorlara da gösterin. Bu dönem yanıltıcı durumlar oluşabilir. Ofis ortamında altınızda çalışan kişilerle fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Sizin yönetim anlayışınıza ters düşebilirler. Evcil hayvanınız varsa ona da dikkat edin. 6 Mart’ta 15 derece Balık burcunda gerçekleşecek yeniay bu retro esnasında güzel bir enerjiyle araya girecek. İş hayatınızla ilgili yeni bir sayfaya yer açabilirsiniz. 6 Mart itibariyle Uranüs tekrardan Boğa burcuna geçiyor. 7 sene boyunca sizlerin maddi anlamda değişim dönüşüm yaşayacağınız seneler önünüzde olacak. Büyük yatırımlar yaparak hiç hayal etmediğiniz gayrimenkullere sahip olabilirsiniz. Bu durum yavaş yavaş olacak. 7 sene sonra dönüp baktığınızda bunları ben mi yapmışım diyeceksiniz. Ailenizden bir miras da kalabilir. 21 Mart tarihinde Güneş Koç burcuna geçiyor. 20 Nisan’a kadar ilişki ve evlilik konularınızda partnerinizle birbirinize daha bağlı olduğunuz bir dönemde olacaksınız. Sevginizin arttığı, birbirinize daha fazla vakit ayırdığınız bir süreç sizleri bekliyor. İlişkisinde sorun olanlar problemlerini çözerek yola devam edebilirler. 21 Mart’ta 0 derece Terazi burcunda oluşacak dolunayda özellikle sizler dikkat etmelisiniz. Hayatınızın her konusunda gerginlikler yaşayabilirsiniz. Tepkilerinizi frenlemeye çalışın. Saçınız ve stilinizde değişiklik yapmak istiyorsanız biraz daha beklemeniz iyi olacaktır. 26 Mart’ta Venüs Balık burcuna geçiyor. 20 Nisan tarihine kadar iş hayatınızda yeni teklifler alabilirsiniz. Bu teklif maddi beklentinizin de üstünde olabilir. Sağlığınızla ilgili sevindirici bir gelişme yaşayabilirsiniz. 28 Mart’ta Merkür retrosu bitiyor. 31 Mart tarihinde Mars İkizler burcuna geçiyor. 16 Mayıs tarihine kadar seyahatleriniz sıklaşabilir. Akademik hayatınızda çabalamanız gereken durumlar oluşabilir. Emeklerinizin karşılığını alacağınızı şimdiden bilin. Şehir veya ülke değişikliği düşünebilirsiniz.