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Bu bahçede 24 saat oyun havası çalıyor: Müzik sayesinde kurtulduk!

21.09.2021 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da bahçesine domuz dadanan çiftçi, çareyi kurduğu ses sisteminde buldu. Bahçesinde 24 saat boyunca oyun havaları çaldığı sistemle domuzların istilasından kurtulan Ferhat Çolak’ın çiftçi komşuları da hayvanların bahçelerine verdiği zarardan korundu. Çolak, ''Sesten gelemiyor. Sesi kapattığımız gün ertesinde hemen geliyor. Müzik sayesinde domuzdan kurtulduk. Hem müzik dinliyorlar, hem de korkudan gelmiyorlar'' dedi.

Bu bahçede 24 saat oyun havası çalıyor: Müzik sayesinde kurtulduk!

Ankara’nın Güdül ilçesinde tarımla uğraşan Ferhat Çolak, bahçesine dadanan domuzlar için ilginç bir yöntem buldu. Üzüm ve çeşitli meyveler yetiştirdiği bahçesini domuzlar istila eden çiftçi, bahçesine kurduğu ses sistemiyle domuzlardan kurtuldu. Bahçedeki ağaçlara hoparlör yerleştiren Çolak, çaldığı Ankara oyun havalarıyla bahçesini koruyor.

Ferhat Çolak'ın kurduğu sistem komşularının da yüzünü güldürdü. Komşu çiftçiler de tarladan yükselen ses sayesinde yaban hayvanlarının bahçelerine verdiği zarardan korundu.

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''ÜRÜNLER ZİYAN OLDU BU YÜZDEN MÜZİK KOYDUK''

Çolak, "Üzümlerimizi heder ediyorlar. Bunun için müzik koyduk. Onun sesiyle gelmiyor gece gündüz kendi kendine çalıyor. Geceleri beklememiz gerekiyor. Başka çare bulamadık. Bununla gelmiyor. 7 24 çalıyor. Sesten gelemiyor. Sesi kapattığımız gün ertesinde hemen geliyor. Komşularımızın da bahçelerini talan etti. Onlar da memnunlar. Bir ay iki ay önce koysak daha çok üzüm olacaktı. Müzik sayesinde domuzdan kurtulmuş oluyoruz. Hem müzik dinliyorlar, hem de korkudan gelmiyorlar" dedi.

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Kurulan sistemden memnun olan komşu çiftçi Fatma Akgül ise “Domuz sebzemizi çiğnedi. Bunu takalı rahatız. Müzikten gelmedi. Biz de bunlarla oyalanıyoruz. Bolu’dan köye döndük. Şimdi köye yerleştik. Bir haftadır onun sayesinde sebzemiz kurtuldu" dedi.

(İHA)

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Ankara
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