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Bu banyo cildi güzelleştiriyor

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
CİLT HABERLERİ  | 16.04.2018 00:33 | Son Güncelleme

Özellikle solunum sistemiyle ilgili birçok sorunu tedavi etmek için önerilen buhar banyosu, cilt sağlığı ve güzelliği için de oldukça faydalıdır.

Bu banyo cildi güzelleştiriyor

Cildin hemen altındaki yağlı dokuda biriken toksinlerden kurtulmaya yardımcı olan buhar banyosu, detoks etkisi yapar.

Buhar banyosu, derinlemesine cilt bakımı denildiğinde akla gelen ilk işlemlerden biridir. Cildin yağ üretmesine ve gözeneklerinin tıkanmasına neden olan birçok etken vardır. Makyaj kalıntıları, kirli hava, ölü deri ve cildin altında biriken toksinler bunlardan birkaçıdır. Ancak buhar banyosu ile cildi kir, makyaj kalıntıları ve ölü deriden arındırmak oldukça kolaydır.

Özellikle karma ve yağlı cilt tiplerine önerilen buhar banyosunun, haftalık cilt bakım rutinine eklenmesi tavsiye edilir.

Buhar banyosunun cilde faydaları

Vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlar.

Cilt gözeneklerini açar. Cilt üzerindeki kir ve makyaj kalıntılarını temizler. Böylelikle sivilce ve akne oluşumunu engeller.

Ölü deriyi yumuşatarak ve cildin kolayca ovulmasını sağlar. Böylelikle alttan taze ve canlı dokunun oluşmasının önü açılır.

Siyah noktaların temizlenmesini kolaylaştırır.

Kan dolaşımını hızlandırır.

Cilde canlı ve parlak bir görüntü kazandırır.

Yüz kaslarının rahatlamasını sağlar. Stresin etkilerini azaltır.

Cilt altında oluşan yağların giderilmesinde etkilidir.

Buhar banyosu sırasında kullanılan otların ve yağların içeriğindeki faydalı elementler cilde nüfuz eder.

Kırışıklıkların azalmasında etkilidir.

Doğal ve basit bir cilt temizleme yöntemidir.

Sivilce oluşumunu önlemede etkili bir yöntemdir.

Buhar banyosu nasıl yapılır?

Buhar banyosu ciltteki gözenekleri açtığı için cilt mutlaka temizlenmelidir. Aksi takdirde yüzdeki kir ve makyaj gözeneklerin tıkanmasına, dolayısıyla ciltte sivilce veya akne oluşmasına sebep olabilir.

Buhar banyosu öncesinde peeling kesinlikle önerilmez. Peeling işlemi sonrasında buhar banyosu yapılması cilde zarar verir.

Buhar banyosu yapmak için derin ve geniş bir kap, kaynamış su ve yüz havlusu gereklidir. Öncelikle suyu kaynatın ve kap içine koyun. Buhar banyosu için 1 veya 2 litre su yeterli olacaktır. Kaynattığınız suyu önünüze alın ve başınızı kabın üzerine tutarak buharın yüzünüze gelmesini sağlayın. Bu işlemi yaparken başınızın üzerine havlu koyarak buharın daha yoğun bir şekilde cildinize nüfus etmesini sağlayabilirsiniz. Dilerseniz su kaynadıktan sonra içerisine papatya veya lavanta gibi aroması olan yağlardan ekleyebilirsiniz.

Buhar banyosunda hangi yağlar kullanılabilir?

Buhar banyosunda kullanılan yağlar, buhar vasıtasıyla cilde derinlemesine işler ve içeriklerindeki faydalı elementler ile cildi canlandırır.

İşte cilt tiplerine göre buhar banyosunda kullanılan yağlar;

Yağlı cilt tipine sahip olanlar sıcak suya 2-3 damla ardıç yağı ve/veya 1-2 damla bergamot yağı,

Normal ya da karma cilt tipine sahip olanlar 1-2 damla mimoza yağı ve/veya 2-3 damla sardunya yağı,

Kuru cilt tipine sahip olanlar ise 1-2 damla limon yağı ve/veya 2-3 damla menekşe yağı ilave edebilir.

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Anahtar Kelimeler:
banyo cilt sağlığı

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