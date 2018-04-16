Bu banyo cildi güzelleştiriyor

Buhar banyosu, derinlemesine cilt bakımı denildiğinde akla gelen ilk işlemlerden biridir. Cildin yağ üretmesine ve gözeneklerinin tıkanmasına neden olan birçok etken vardır. Makyaj kalıntıları, kirli hava, ölü deri ve cildin altında biriken toksinler bunlardan birkaçıdır. Ancak buhar banyosu ile cildi kir, makyaj kalıntıları ve ölü deriden arındırmak oldukça kolaydır.

Cilde canlı ve parlak bir görüntü kazandırır.

Yüz kaslarının rahatlamasını sağlar. Stresin etkilerini azaltır.

Cilt altında oluşan yağların giderilmesinde etkilidir.

Buhar banyosu sırasında kullanılan otların ve yağların içeriğindeki faydalı elementler cilde nüfuz eder.

Kırışıklıkların azalmasında etkilidir.

Doğal ve basit bir cilt temizleme yöntemidir.

Sivilce oluşumunu önlemede etkili bir yöntemdir.

Buhar banyosu nasıl yapılır?

Buhar banyosu ciltteki gözenekleri açtığı için cilt mutlaka temizlenmelidir. Aksi takdirde yüzdeki kir ve makyaj gözeneklerin tıkanmasına, dolayısıyla ciltte sivilce veya akne oluşmasına sebep olabilir.

Buhar banyosu öncesinde peeling kesinlikle önerilmez. Peeling işlemi sonrasında buhar banyosu yapılması cilde zarar verir.

Buhar banyosu yapmak için derin ve geniş bir kap, kaynamış su ve yüz havlusu gereklidir. Öncelikle suyu kaynatın ve kap içine koyun. Buhar banyosu için 1 veya 2 litre su yeterli olacaktır. Kaynattığınız suyu önünüze alın ve başınızı kabın üzerine tutarak buharın yüzünüze gelmesini sağlayın. Bu işlemi yaparken başınızın üzerine havlu koyarak buharın daha yoğun bir şekilde cildinize nüfus etmesini sağlayabilirsiniz. Dilerseniz su kaynadıktan sonra içerisine papatya veya lavanta gibi aroması olan yağlardan ekleyebilirsiniz.