Bu belirti varsa dikkat! Kangrene sebep olabilir

Diyabet, vücutta bulunan pankreas salgı bezinin yeterli miktarda insülin hormonu üretememesi ya da ürettiği insülin hormonunu etkili bir şekilde kullanamamasıyla ortaya çıkıyor. Diyabet hastalığı ömür boyu sürüyor. Tip 2 diyabet, hemen hemen her vücut parçasını etkiliyor. Diyabet hastalığını erken teşhis etmek için vücuttaki belirtilere dikkat etmek gerekiyor.

AYAK SORUNLARI EN BÜYÜK BELİRTİLER ARASINDA

Ayak sorunları en büyük diyabet belirtileri arasında yer alıyor. Ayaklarda yer alan sinir hasarı diyabetin yaygın belirtileri arasında olmasına rağmen çoğu zaman fark edilmiyor. Diyabetli hastaların yarısında bir çeşit sinir hasarı bulunuyor. Vücudun herhangi bir yerinde sinir hasarı olabiliyor, ancak en sık olarak ayaklardaki ve bacaklardaki sinirler etkileniyor. Gary Fagg, “Diyabetiniz varsa ayaklarınıza özel olarak dikkat etmeniz gerekiyor, çünkü diyabet ayaklarınıza kan akışını azaltabilir ve his kaybına neden olabilir. İnsanlar ayaklarındaki hissi kaybettiklerini fark etmeyebilirler, bu nedenle küçük bir yaralanmanın kangren nedeniyle ampütasyon da dahil olmak üzere ciddi komplikasyonlara dönüşme riski vardır”

GÖZ ARDI ETMEMENİZ GEREKEN UYARI İŞARETLERİ