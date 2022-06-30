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Bu belirti varsa dikkat! Kangrene sebep olabilir

30.06.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyabet toplumun en sık karşılaştığı hastalıklar arasında yer alıyor. Tüm yaşam biçimini etkileyen diyabet hastalığının tedavisi büyük önem taşıyor. Diyabetin etkilerini azaltmak için erken teşhis etmek ve uygun tedavi yöntemini uygulamak gerekiyor. Diyabet hastalarının sağlıklarını korumaları için ayaklarına dikkat etmeleri gerekiyor. Ayak sağlıkları ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Bu belirti varsa dikkat! Kangrene sebep olabilir

Diyabet, vücutta bulunan pankreas salgı bezinin yeterli miktarda insülin hormonu üretememesi ya da ürettiği insülin hormonunu etkili bir şekilde kullanamamasıyla ortaya çıkıyor. Diyabet hastalığı ömür boyu sürüyor. Tip 2 diyabet, hemen hemen her vücut parçasını etkiliyor. Diyabet hastalığını erken teşhis etmek için vücuttaki belirtilere dikkat etmek gerekiyor.

AYAK SORUNLARI EN BÜYÜK BELİRTİLER ARASINDA

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Ayak sorunları en büyük diyabet belirtileri arasında yer alıyor. Ayaklarda yer alan sinir hasarı diyabetin yaygın belirtileri arasında olmasına rağmen çoğu zaman fark edilmiyor. Diyabetli hastaların yarısında bir çeşit sinir hasarı bulunuyor. Vücudun herhangi bir yerinde sinir hasarı olabiliyor, ancak en sık olarak ayaklardaki ve bacaklardaki sinirler etkileniyor. Gary Fagg, “Diyabetiniz varsa ayaklarınıza özel olarak dikkat etmeniz gerekiyor, çünkü diyabet ayaklarınıza kan akışını azaltabilir ve his kaybına neden olabilir. İnsanlar ayaklarındaki hissi kaybettiklerini fark etmeyebilirler, bu nedenle küçük bir yaralanmanın kangren nedeniyle ampütasyon da dahil olmak üzere ciddi komplikasyonlara dönüşme riski vardır”

GÖZ ARDI ETMEMENİZ GEREKEN UYARI İŞARETLERİ

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  • Ayaklarınızın renginde ve şeklindeki değişiklikler
  • Soğuk veya sıcak ayaklar
  • Görebildiğiniz ama hissetmediğiniz kabarcıklar ve kesikler
  • Açık bir yaradan gelen kötü koku.

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