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Bu belirtiler varsa dikkat! Her 2 kişiden 1’inde bu hastalık var, vakit kaybetmeden doktora görünün

20.09.2023 07:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzmanlar vitamin eksikliğine karşı kan değerlerinize belirli aralıklarla baktırmanızı öneriyor. Vitamin eksikliği zamanla birçok hastalığı beraberinde getiriyor. Her 2 kişiden 1’inde görülen rahatsızlığa dikkat çeken uzmanlar çarpıcı bir uyarıda bulundu. Bu belirtiler varsa vakit kaybetmeden doktora görünün.

Bu belirtiler varsa dikkat! Her 2 kişiden 1’inde bu hastalık var, vakit kaybetmeden doktora görünün

Vitamin eksiliği birçok hastalığa zemin hazırlıyor. Bilhassa büyük kentlerde yaşayan birçok vatandaşta D vitamini eksikliği görüldüğünü belirten uzmanlar bu sorunun önemli olduğuna vurgu yapıyor. Doktorlar kan değerlerine bakıp vitamin eksikliğini tespit edip duruma göre ilaç yazıyor. Öte yandan uzmanların önerdiği beslenme düzenine uyulduğu takdirde bu sorunun ortadan kalkacağı belirtiliyor.

Kemik sağlığından enfeksiyon hastalıklarını önlemeye, zihinsel gelişimden kanserde kontrolsüz hücre çoğalmasının azaltılmasına kadar kritik öneme sahip olan D vitamini sağlık açısından son derece önemlidir.

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O HASTALARIN YÜZDE 74'ÜNDE D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ GÖRÜLDÜ

Türk doktorlarının yaptığı araştırma D vitamini ile kas eklem ağrısı arasında yakın ilişki olduğunu ortaya çıkardı. Bahsi geçen araştırmanın sonucuna göre kas ve eklem ağrısı yaşayan vatandaşların yüzde 74'ünde D vitamini eksikliği görüldü.

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HALSİZ HİSSEDİYORSANIZ DİKKAT!

D vitamini eksikliğinde en sık görülen belirti halsizlik ve kronik yorgunluktur.

BU BELİRTİLER D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN HABERCİSİ!

Depresyon, kemik ağrısı yaşıyor ve sık sık soğuk algınlığına yakalananların çoğunda D vitamini eksiliği görülüyor.

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Bilhassa kapalı ortamda çalışan ve yüksek faktörlü güneş kremi kullananların D vitamini eksikliğine dikkat etmesi gerektiğini ifade eden uzmanlar, şu gıdaları tavsiye etti:

  • Somon, sardalya, kılıç, ton, uskumru gibi yağlı balıklar

  • Sığır karaciğeri

  • Yumurta sarısı

  • Tereyağı

  • Tavuk

  • Kırmızı et

  • Doğada güneş gören mantarlar.
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