Bu belirtilere dikkat etmek hayatınızı kurtarıyor

Kafatasında kontrolsüzce büyüyen hücrelere beyin tümörü deniliyor. Birçok hastalık gibi beyin tümörünün de tam olarak neden geliştiği bilinemiyor. Beyin tümörü her yaşta görülse de dünya nüfusu yaşlandıkça beyin tümörü görülme olasılığı artıyor. Yaşam kalitesini ve sağlığı oldukça etkileyen beyin tümörünün belirtileri hakkında bilinçli olmak büyük önem taşıyor. Beyin tümörünün neden olduğu belirtiler varsa mutlaka doktora başvurmak ve doğru tedavi yöntemine başlamak gerekiyor.

BEYİN TÜMÖRÜ BELİRTİLERİ