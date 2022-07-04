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Bu belirtilere dikkat etmek hayatınızı kurtarıyor

04.07.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her geçen gün beyin tümörü görülen kişi sayısında artış meydana geliyor. Beyin tümörleri çok ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Beyin tümörlerinin temel belirtilerini bilerek erken teşhis etmek tedavi sürecinde oldukça etkili sonuçlar alınmasını sağlıyor.

Bu belirtilere dikkat etmek hayatınızı kurtarıyor

Kafatasında kontrolsüzce büyüyen hücrelere beyin tümörü deniliyor. Birçok hastalık gibi beyin tümörünün de tam olarak neden geliştiği bilinemiyor. Beyin tümörü her yaşta görülse de dünya nüfusu yaşlandıkça beyin tümörü görülme olasılığı artıyor. Yaşam kalitesini ve sağlığı oldukça etkileyen beyin tümörünün belirtileri hakkında bilinçli olmak büyük önem taşıyor. Beyin tümörünün neden olduğu belirtiler varsa mutlaka doktora başvurmak ve doğru tedavi yöntemine başlamak gerekiyor.

BEYİN TÜMÖRÜ BELİRTİLERİ

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  • Baş ağrısı
  • Görme değişiklikleri
  • Nöbetler
  • Mide bulantısı ve baş dönmesi
  • Yorgunluk
  • Tat ve koku kaybı
    Dikkat edilmesi gereken diğer semptomlar, hafıza sorunları veya kişilik değişiklikleri gibi zihinsel veya davranışsal değişikliklerin yanı sıra vücudun bir tarafında ilerleyici güçsüzlük yaşamaktır. Günlük aktivitelere odaklanmakta zorlanıyor veya hafızanızla ilgili sorunlar yaşıyorsanız doktora başvurabilirsiniz.

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